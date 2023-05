Sanna Marinille on myönnetty Saksassa tulevaisuuspalkinto – tässä perustelut

Toimitusministeristön pääministerille Sanna Marinille (sd.) on myönnetty Saksassa Helmut Schmidtin nimeä kantava tulevaisuuspalkinto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kerrotaan Helmut Schmidt -säätiön verkkosivuilla. Palkintoa on jaettua vuodesta 2022, ja sillä on tarkoitus antaa tunnustusta innovatiivisille saavutuksille demokratian, yhteiskunnan ja teknologian aloilla. Viime vuonna palkinnon sai ugandalainen ympäristöaktivisti Vanessa Nakate.

Palkinnon antamista Marinille perustellaan muun muassa sillä, että Marin on ollut uraauurtava eurooppalainen poliitikko, jolla on selkeät arvot ja oma poliittinen tyylinsä. Lisäksi palkintoraadin mukaan hän hoiti koronapandemiaa tehokkaasti.

Palkinnon jakavat Helmut Schmidt -säätiö, viikkolehti Die Zeit ja The New Institute -niminen instituutti. Palkinnon arvo on 20 000 euroa. Palkinto jaetaan torstaina Hampurissa.