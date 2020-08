Satakuntalaiset puoluekokousedustajat olivat varsin tyytyväisiä sekä Antti Rinteen että Sanna Marinin puoluekokouksen avauspuheenvuoroihin. Ne loivat uskoa vaikeista haasteista huolimatta sosialidemokraattien hyvään tulevaisuuteen.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Näin kuuluu yksi kulunutta puoluekokouskauttamme määrittävä toimintamme kiteytys. Tähän perustui myös vaalivoittomme kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Teimme porukalla työtä ja kutsuimme suomalaiset mukaan tekemään työtä kanssamme, Antti Rinne totesi puheessaan.

Aloimme tekemään töitä yhteistyössä siirtäen syrjään keskinäiset ristiriidat ja valtapelin

Puoluekokousedustaja Outi Veijonahon mukaan Antti Rinne sanoi osuvasti, että voitimme eduskuntavaalit, koska aloimme tekemään töitä yhteistyössä siirtäen syrjään keskinäiset ristiriidat ja valtapelin. Tähän kiteytyi mielestäni oivallisesti se, mihin meidän on jatkossakin keskityttävä.

– Hyvä, positiivinen ja asiallinen puheenvuoro väistyvältä puheenjohtajalta. Vaikka tänne Sorsapuistosaliin ei ihan tunnelma pääsalista täydellisesti välitykään, oli koskettava hetki, kun annoimme aplodit väistyvälle puheenjohtajalle, Outi Veijonaho kertoi.

Satakuntalaiset puoluekokousedustajat olivat varsin tyytyväisiä Antti Rinteen viimeiseen puoluekokouspuheeseen puolueen puheenjohtajana.

– Rinne puhui erittäin lämpimästi ja puoluetta eteenpäin vietävästi ja halusi aidosti ettei ole mitään nurkkakuntaisuutta eikä kissanhännänvetoa, vaan puolue kehittyisi eteenpäin, Teemu Valtonen iloitsi.

Sanna Marinin johdolla syksyn haasteista selvitään

Sanna Marin toi puheessaan esiin, että työntäyteinen syksy on tulossa. Syksyllä on tehtävä päätöksiä työllisyystoimista. Marinin mukaan SDP:lle tärkeää on oikeudenmukaisuus. Eriarvoisuus ei saa kasvaa.

– Sanna Marinin rohkeus katsoa tulevaisuuteen saa uskomaan myös sosialidemokraattisen liikkeen rohkeaan ja kestävään tulevaisuuteen. Aikaansaatu yhteinen yhteiskunta on mahdollista säilyttää ja kehittää sitä edelleen eriarvoisuutta vähentäen. Syksyn ja tulevan vuoden haasteet tulevat olemaan kovia, mutta uskon puolueemme olevan siihen Marinin johdolla valmis, Anne Paavilainen uskoi.