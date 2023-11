”Sanoin useissa tapaamisissa, että minua hävettää Euroopan puolesta” – Armenia-raportoija järkyttyi näkemästään

Euroopan neuvoston Armenia-raportoija Kimmo Kiljunen (sd.) pitää Vuoristo-Karabahin konfliktin synnyttämää humanitaarista katastrofia järkyttävänä ja toivoo, että ulkomaailma pystyisi auttamaan armenialaisia enemmän. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Sanoin useissa tapaamisissa armenialaisten kanssa, että minua hävettää Euroopan puolesta. Vuoristo-Karabahista pakkosiirrettiin syyskuussa kuudessa päivässä yli 100 000 ihmistä, joiden asuttamisesta ja muista perustarpeista huolehtiminen on valtava taakka pienelle maalle. Muu maailma ei ole juurikaan auttanut Armeniaa, Kiljunen ihmettelee tiedotteessa.

Hän vieraili Armeniassa 6.-7. marraskuuta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Armenia-raportoijana yhdessä ruotsalaisen kansanedustajan Boriana Åbergin kanssa. Raportoijien tehtävänä oli selvittää Armenian demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilannetta.

– Armenia on ottanut merkittäviä askelia eteenpäin sen jälkeen, kun valta vaihtui vuoden 2018 samettivallankumouksessa. Demokratia, ihmisoikeudet ja median vapaus ovat kohentuneet ja rakenteelliseen korruptioon on puututtu tosissaan, Kiljunen kertoo.

Kiljunen ja Åberg tapasivat Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin, oikeus- ja sisäministerit, kaikki armenialaiset poliittiset puolueet, lähes kymmenen kansalaisjärjestöä sekä muiden muassa korkeimman oikeuden ja keskusvaalilautakunnan edustajia.

KAIKKEA myönteistä yhteiskunnallista kehitystä Armeniassa varjostaa Kiljusen mukaan kuitenkin Vuoristo-Karabahin konflikti ja alueen heikko turvallisuustilanne.

Vuoristo-Karabah on armenialaisenemmistöinen alue, joka sijaitsee Azerbaidžanin maantieteellisten rajojen sisäpuolella. Azerbaidžanin syyskuinen hyökkäys ja väestön pakkosiirrot tyhjensivät käytännössä koko Vuoristo-Karabahin armenialaisista.

– Tavatessani pakolaisia Jerevanissa sanoin heille, että jaan heidän tuskansa. Vanhempieni juuret ovat Karjalassa, mistä yli 400 000 karjalaista joutui samalla tavoin siirtymään pois ikiaikaisilta asuinsijoiltaan. Nyt Vuoristo-Karabah on kokenut saman. Tällaiset väestön pakkosiirrot eivät kuulu 2020-luvun Eurooppaan, ja vielä käsittämättömämpää on, että Eurooppa on vaiennut tästä.