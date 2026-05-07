Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

7.5.2026 05:56 ・ Päivitetty: 7.5.2026 05:56

Sanoma paransi tulostaan – oppimateriaalit vetivät silti tappiolle

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Sanoma paransi alkuvuonna tulostaan sekä oppimateriaaleissa että medialiiketoiminnassa. Konsernin oikaistu liiketappio pieneni tammi-maaliskuussa 16,1 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 18,8 miljoonaa euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tuloksen painoi tappiolle Learning-yksikkö eli oppimateriaaliliiketoiminta, jolle ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti kausiluonteisesti heikko.

Learningin alkuvuoden tulosta tukivat liikevaihdon kasvu sekä Solar-niminen tehostusohjelma.

Medialiiketoiminnan eli Media Finlandin tulos parani tilausmyynnin kasvun ja tehokkaan kustannusten hallinnan ansiosta, Sanoma kertoo.

- Yhä epävarmempi toimintaympäristö näkyi erityisesti mainonnan kysynnässä, jonka odotamme jatkuvan pehmeänä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuimme kuitenkin lieventämään tämän vaikutusta, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Rob Kolkman osavuosikatsauksessa.

KONSERNIN alkuvuoden liikevaihto oli 221,1 miljoonaa euroa, mikä oli tismalleen vuoden takaisen vertailukauden tasolla.

Learningissa liikevaihtoa kasvatti muun muassa oppimateriaalien myynnin vauhdittuminen Hollannissa, mihin vaikutti edellisvuotta suurempi kevätsesongin tilaus.

Learningin liikevaihdosta ja tuloksesta suurin osa syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia.

Media Finlandin liikevaihto laski hieman vuoden takaisesta. Yhtiön mukaan mainosmyynti laski yleisesti vaisussa markkinatilanteessa erityisesti televisio- ja printtimainonnan vetämänä. Tilausmyynnin kasvu kuitenkin jatkui suoratoistopalvelu Ruutu+:n ja digitaalisten uutismediatilausten vauhdittamana, Sanoma kertoo.

SANOMA ilmoitti huhtikuun lopulla ostaneensa 40 miljoonalla eurolla espanjalaisyhtiö Vicens Vivesin. Sanoma kuvailee yhtiötä yhdeksi Espanjan merkittävistä perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista.

Kolkmanin mukaan Sanoma näkee yhä merkittäviä kasvumahdollisuuksia Espanjassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Kansanedustaja vaatii Orpolta oikaisua – pääministeri syyttää saivartelusta
Lue lisää

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Arto Satonen ministerimuistelmissaan: Näin heivasimme ay-liikkeen pois hallituksen neuvottelupöydistä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU