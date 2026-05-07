Sanoma paransi tulostaan – oppimateriaalit vetivät silti tappiolle

Sanoma paransi alkuvuonna tulostaan sekä oppimateriaaleissa että medialiiketoiminnassa. Konsernin oikaistu liiketappio pieneni tammi-maaliskuussa 16,1 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 18,8 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuloksen painoi tappiolle Learning-yksikkö eli oppimateriaaliliiketoiminta, jolle ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti kausiluonteisesti heikko.

Learningin alkuvuoden tulosta tukivat liikevaihdon kasvu sekä Solar-niminen tehostusohjelma.

Medialiiketoiminnan eli Media Finlandin tulos parani tilausmyynnin kasvun ja tehokkaan kustannusten hallinnan ansiosta, Sanoma kertoo.

- Yhä epävarmempi toimintaympäristö näkyi erityisesti mainonnan kysynnässä, jonka odotamme jatkuvan pehmeänä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuimme kuitenkin lieventämään tämän vaikutusta, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Rob Kolkman osavuosikatsauksessa.

KONSERNIN alkuvuoden liikevaihto oli 221,1 miljoonaa euroa, mikä oli tismalleen vuoden takaisen vertailukauden tasolla.

Learningissa liikevaihtoa kasvatti muun muassa oppimateriaalien myynnin vauhdittuminen Hollannissa, mihin vaikutti edellisvuotta suurempi kevätsesongin tilaus.

Learningin liikevaihdosta ja tuloksesta suurin osa syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia.

Media Finlandin liikevaihto laski hieman vuoden takaisesta. Yhtiön mukaan mainosmyynti laski yleisesti vaisussa markkinatilanteessa erityisesti televisio- ja printtimainonnan vetämänä. Tilausmyynnin kasvu kuitenkin jatkui suoratoistopalvelu Ruutu+:n ja digitaalisten uutismediatilausten vauhdittamana, Sanoma kertoo.

SANOMA ilmoitti huhtikuun lopulla ostaneensa 40 miljoonalla eurolla espanjalaisyhtiö Vicens Vivesin. Sanoma kuvailee yhtiötä yhdeksi Espanjan merkittävistä perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista.

Kolkmanin mukaan Sanoma näkee yhä merkittäviä kasvumahdollisuuksia Espanjassa.