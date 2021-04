Saramo: ”Jos solmu halutaan avata, se kyllä ei ole lainkaan vaikeaa”

Opetusministeri Jussi Saramon (vas.) mukaan hallituksella on kaikki edellytykset tehdä päätöksiä ja puoliväliriihi on hyvin valmisteltu. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Valitettavasti nyt on sitten jostain syystä neuvottelut olleet vähän jäissä, Saramo sanoi medialle Säätytalon portailla ennen hallituksen puoliväliriihen toisen päivän neuvottelujen käynnistymistä.

Saramo sanoi, että globaali pandemian takia julkisen talouden tasapainottaminen Suomessa eikä muissakaan maissa ole mahdollista yhdessä tai kahdessa vuodessa.

Saramon mukaan Suomi on myös velkaantunut paljon vähemmän kuin muut maat.

Saramo mukaan riihen neuvotteluissa henki on ollut tähän asti oikein hyvä.

– Hallitus on edennyt juuri niin kuin aiemmin on sovittu. Nyt sitten tässä viime metreillä jostain syystä tämä on mennyt solmuun, mutta jos se solmu halutaan avata, se kyllä ei ole lainkaan vaikeaa.

– Me emme vasemmistoliitossa ole kokeneet, että olisi mitään tarvetta täällä nyt laittaa kaikkea ihan uusiksi.

Saramon mukaan julkinen talous näyttää tällä hetkellä kehittyvän niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä paremmin kuin aiemmin on hahmotettu. Valtiovarainministeriön arviot vaikuttavat paremmilta kuin aiemmin.

Toisaalta Saramo sanoi, että julkisen talouden tilanne on ollut koko ajan vakava.

– Kokisin, että vasemmistoliitolla on ihan sama näkemys kuin on ollut muillakin puolueilla kokonaisuudesta. Jokainen ymmärtää, varmasti myös keskustakin ymmärtää, että seuraavan juuri kahden vuoden aikana sitä ei voi tasapainottaa.