Saramo: ”Kokoomus pelaa Lukašenkan pussiin”

Viime viikolla Puolassa käynyt vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo toteaa sekä Puolan johtajien että Suomen opposition pelaavan Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan peliä tämän omilla säännöillä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Saramo pitää Vasemmistoliiton ryhmäpuheen tänään eduskunnassa, jossa käydään keskustelua opposition välikysymyksestä hallitukselle. Valko-Venäjän hybridivaikuttamista koskeva välikysymys keskittyy vaatimuksiin turvapaikanhaun keskeyttämisestä hybridivaikuttamistilanteessa.

Vasemmistoliiton tiedotteen mukaan Suomella on keinot vastata hybridivaikuttamiseen ilman, että ihmisoikeuksista lähdetään tinkimään. Saramon puheessa huutia saa Lukašenka ja kokoomuksen lisäksi Puolaa johtava oikeisto, joka on jo valmiiksi tukkanuottasilla EU:n kanssa oikeusvaltiovaatimuksista.

Saramon mukaan asian tyylikkään hoitamisen sijaan Puola on itse ylläpitänyt kriisiä ja estänyt toimittajia sekä avustusjärjestöjä pääsemästä rajalle. Saramon mukaan uhreja Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ovat rajalle jätetyt perheet lapsineen, joita ”täälläkin kokoomus ja perussuomalaiset keskittyvät demonisoimaan diktaattori Lukašenkan toimiin keskittymisen sijaan.”

– Perussuomalaisten kylmäkiskoisuus turvapaikanhakijoita kohtaan ei yllätä mutta kokoomuksesta luulisi löytyvän vielä edes hieman selkärankaa ihmisoikeuksien puolustamiselle, Saramo toteaa tiedotteen mukaan.

– Oppositio panikoi kovan paikan edessä. Tällaiset välikysymykset voi nähdä epäsuorasti Lukašenkan tukemisena. Ne eivät tilannetta paranna, Saramo jatkaa.

Saramon mukaan uudenlaiset hybridiuhat on nykyisin huomioitu laajasti varautumisessa, lainsäädäntöä on kehitetty ja sääntelyn ajantasaisuutta arvioidaan jatkuvasti. Saramo sanoo, että vasemmistoliitossa ihmetellään, miten helposti oppositio on heittämässä romukoppaan kansainvälisen oikeuden kriisitilanteissa.

– Erityisesti kummastuttaa se, miten kokoomus on pelaamassa Lukašenkan ja EU-vastaisten voimien pussiin. Painostukseen vastataan, mutta turvapaikkaoikeus on tästä erillinen kysymys. Sen ytimessä on suojelua hakevien tilanteen yksilöllinen arviointi ja varmistuminen siitä, että ketään ei palauteta epäinhimillisen kohtelun vaaraan-

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa istuva Saramo perää EU:lta kansainvälisen oikeuden puolustamista ja tiukkaa reagoimista Valko-Venäjän hallinnon toimiin.

– Sen sijaan, että Eurooppa tekee itse itsestään heikon, sen pitää olla johdonmukainen ja siten näyttää vahvuutensa. Kansainvälisistä sopimuksista on pidettävä kiinni ja näytettävä, ettei meitä kannata alkaa kiristää. Itsevaltaisia johtajia kohtaan on käytettävä kovempia otteita, sen sijaan että käytetään kovia otteita heidän viattomia uhrejaan vastaan. Panikoimalla ja pelonlietsomisella teemme vain omia maaleja.