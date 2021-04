Saramo Säätytalon portailla: ”En minä nyt usko, että tämä enää kauhean kauan voi kestää”

Hallituksen johtoviisikko kokoontuu jälleen tänään maanantaina kello 12.30 alkaen Säätytalolle jatkamaan puoliväliriiheä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On kaikki syyt uskoa, että päästään eteenpäin. Neuvottelut ovat kuitenkin olleet nyt hyvässä käynnissä. Kaikki on pöydällä ja viikkokaupalla on valmisteltu näitä asioita. Periaatteessa kaikki on ihan valmista päätettäväksi, kun vain löydetään se yhteinen linja. Kyllä minä uskon, että se löytyy, opetusministeri Jussi Saramo (vas.) sanoi käydessään ensimmäisenä ministereistä Säätytalolle puolenpäivän aikaan.

– Koronan takia on tullut toki tälle ja ensi vuodelle mutta vielä pidemmällekin sellaista yllätys, johon ei ole voinut kukaan varautua. Totta kai silloin aina, kun palikat menevät ihan uusiksi, niistä neuvotteleminen vie aikaa. En minä pidä tätä sinänsä kauhean ihmeellisenä, Saramo kommentoi pitkään kestäneitä kehysneuvotteluita.

Hänen mukaansa ratkaisut halutaan kuitenkin hakea.

– Suomen hallitus on onnistunut niin valtavan hyvin tässä pandemian hoidossa, että kyllä sitä hyvää linjaa on hyvä jatkaa. Ei tässä kenelläkään ole mitään syytä hötkyillä. Olen yhä optimisti.

Saramo myönsi kuitenkin yllätyneensä, että riihi on kestänyt näin kauan.

– En minä nyt usko, että tämä enää kauhean kauan voi kestää.