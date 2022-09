Saramo: Vasemmistoliitto on hyväksynyt potilasturvallisuuslain tuomisen eduskuntaan, näkee kuitenkin yhä ongelmia: ”Muuten emme voi äänestää lain puolesta”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi tänään, että hallitus on saavuttanut sovun potilasturvallisuuslaista. Johannes Ijäs Demokraatti

Lain nimi on ”Laki välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana”.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kiirehti tiedottamaan, ettei se voi kannattaa hallituksen valmistelemaa esitystä sen nykymuodossa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kuitenkin vahvistaa Demokraatille, että vasemmistoliitto on hyväksynyt asian etenemisen.

– Hyväksyimme lain tuomisen eduskuntaan, valtioneuvostolla on velvollisuus turvata suojelutyö. Emme kuitenkaan hyväksy lain lakonmurtoelementtejä, jotka yritämme saada pois eduskunnan käsittelyssä. Muuten emme voi äänestää lain puolesta, hän toteaa tekstiviestitse.

Tiedotteen mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii niin sanottuun suojelutyölakiin merkittäviä muutoksia eduskuntakäsittelyssä, jotta se voisi hyväksyä lain.

”Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tunnistaa, että valtioneuvoston jäsenillä on perustuslain mukainen oikeudellinen velvollisuus saattaa eduskunnan käsittelyyn lakiesitys, joka turvaa välittömässä hengenvaarassa tai vakavassa terveydenvaarassa olevien potilaiden henkeä teho-osastoilla, mikäli suojelutyöstä ei suostuta neuvottelemaan lakon aikana”, kryptisessä tiedotteessa sanontaan.

KÄYTÄNNÖSSÄ PUOLUEEN ministerit ovat lakiesityksen eduskuntaan antamisen kannalla, kuten tiedotteesta on luettavissa:

”Aikataulupaineen vuoksi vasemmistoliiton ministerit ovat valmiita antamaan esityksen hallitukselta eduskunnan käsiteltäväksi poikkeuksellisesti ilman eduskuntaryhmän hyväksyntää lain sisällölle. Puolueen kansanedustajat aikovat jatkaa työtä lakiesityksen muokkaamiseksi eduskunnan käsittelyssä.”

”Vasemmistoliitto pyrkii eduskuntakäsittelyssä muokkaamaan lakia sellaiseen tarkkarajaiseen vain välttämättömään suojelutyötä koskevaan muotoon, jossa se voidaan hyväksyä työtaisteluoikeus samalla turvaten. Nykyisessä muodossa eduskuntaryhmä ei näe edellytyksiä hyväksyä lakia eduskunnassa”, tiedotteessa lisätään.

Aki Lindén painotti tänään, että lain edellyttämät toimenpiteet ovat ”ehdottoman viimesijaisia”.

– Eli kaikki muut toimenpiteet, jotka suinkin voidaan tehdä eli muiden sairaaloiden apuun turvautuminen, ostopalvelujen käyttö jos sellaisia on saatavilla, erilaiset muut työjärjestelyt, ovat aina ensisijaisia. Ensisijaista on myös se, että suojelutyöstä neuvotellaan. Vasta sitten, jos on kaikki muut korvaavat toimenpiteet tehty potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja jos ei kuitenkaan saada tarpeeksi suojelutyötä, aluehallintovirasto (avi) voi määrätä työntekijöitä suojelutyöhön, hän sanoi.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on ottanut Twitterissä kantaa vasemmistoliiton toimintaan eikä vaikuta kovin tyytyväiseltä.

– Kuvaile yhdellä lauseella käsite poliittinen peli: ”Vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ovat siis osana hallitusta esityksen takana, mutta osana vasemmistoliiton eduskuntaryhmää he taas vastustavat esitystä”, Rytkönen kirjoittaa HS:n uutiseen viitaten.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo ei ole tyytyväinen Rytkösen kritiikkiin.

– Eli vinoillaan sitten niille, jotka edes yrittävät parantaa asioita ja pistävät aika lailla kaiken peliin. Joskus voisi miettiä kritiikin kohdentamista oikeaan osoitteeseen, hän vastaa.

Uutista täydennetty tiedoilla Rytkösen ja Honkasalon tviiteistä kello 17.44