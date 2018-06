Sardinia sinettiä vaille: Latvala jälleen epäonnen soturi – ralli on käytännössä ohi!

Sardinian rallin lauantai huipentui MM-titteliä puolustavan ranskalaisen Sebastien Ogierin ja haastajan, belgialaisen Thierry Neuvillen kaksinkamppailuun voitosta. Kolmossijasta nähtiinkin yhtä kutkuttava taisto suomalaisten, pohjanmaalaisen Jari-Matti Latvalan ja savolaisen Esapekka Lapin välillä. Aikaero näiden kahden taisteluparin olikin sitten jo yli 40 sekuntia.

Perjantain jälkeen näytti jo, että mestari Ogier tyylittelee voittoon. Neuville oli kuitenkin toista mieltä.

– En hyökännyt mitenkään erityisesti. Ajoin saamaa rytmiä. Sebillä (Ogier) varmaan ei ollut luottoa autoon tai se ei ollut iskussa, Neuville selvitti päivähuollossa ajettuaan eroa Ogieriin kiinni peräti 14 sekuntia.

Neuville kuitenkin kärsi 14. erikoiskokeella iltapäivällä rengasrikon ja ero Ogierin hyväksi kasvoi, mutta hän pystyi seuraavalla ajamaan jälleen 2,9 sekuntia Ogieria nopeammin kaventaen eron jälleen vain 4,3 sekuntiin.

Ogier kuitenkin onnistui runttaamaan päivän viimeiselle erikoiskokeelle 0,4 sekuntia nopeammin ja päätöspäivään lähdetään kutkuttavalla vain 3,9 sekunnin erolla.

– Olin aamulla hidas. Yritin nyt puskea, Ogier kuittasi maalissa.

– Sunnuntain 40 kilometrin pätkät tiedetään. Ne ovat samat kuin viime vuonna. Kymmenenkään sekunnin johto ei riitä vielä voittoon lauantailta, MM-sarjaa johtava Hyundain Neuville laskeskeli.

Sardinian sekuntitaistelun voitto siis ratkaistaan ehkä vastassa viimeisellä erikoiskokeella.

Toyotan suomalaiskaksikon välien selvittely jatkui tiukkana. Latvala onnistui lisäämään aamun 4,4 sekunnin johdon jo seitsemään sekuntiin ennen päivähuoltoa. Tauon jälkeen Lappi aloitti takaa-ajon napsimalla lyhyessä moottoriradan pyörityksessä 1,7 sekunnilla 13. ek:lla 0,8 sekuntia ja 14. ek:lla 2,9 sekuntia.

Rallin pisimmällä, lähes 29 kilometrin Monte Lernolla Latvala kuitenkin hyökkäsi, ja ajoi 3,7 nopeammin kuin Lappi. Näin päätöspäivään näyttiin lähdettävän suomalaiskaksikon eron ollessa vain 5,3 sekuntia Latvalan hyväksi.

Heti maalissa Latvalan ajon ylle lankesi kuitenkin varjo. Latvala ei antanut kommentteja viimeisen ek:n maalissa. Laturivika ja sen selättäminen lisäsivät jälleen uuden luvun viime rallien Latvalan tuskaiseen taipaleeseen.

Auton korjaus pitkällä siirtymällä ei onnistunut, eikä sitä työntämälläkään saatu enää liikkeelle. Ralli näytti jälleen luonteensa; se on myös kestävyyskilpailu. Siirtymätkin on selvitettävä määräajassa. Käytännössä Latvalan ralli on ohi.

Latvala joutui lauantain viimeisen erikoiskokeen 16 jälkeen korjaamaan autoaan kielletyllä alueella, mistä seurasi seitsemän minuutin aikasakko.

– Aamulla tiellä oli paljon irtokiviä, joita kiertelin. Kolmatta sijaa en hamua niin paljoa, että tekisin jotain tyhmää. Tiimipisteet ovat tärkeät. Vaikea tietenkin ottaa ajamalla sekunteja pois, mutta luulen, että iltapäivän lenkillä kiviä on vähemmän, Lappi kaavaili päivätauolla.

– Auto on hyvä, muutokset joita tehtiin vielä iltahuollossa toimivat. Vakaajia jäykemmäksi ja jousituksen säätöjä pehmeämmäksi, hän selvitti.

Lappi ajoi aamun lenkin neljällä pehmeällä ja kahdella vararenkaalla. Ja iltapäivän viidellä kovalla renkaalla, kuten Latvalakin, joka oli aamulla liikkeellä viidellä renkaalla.

– Olen tyytyväinen ajooni. Enkä usko tallimääräyksiin sunnuntaille, Lappi sanoi päivän viimeisen ek:n maalissa tietämättä tulevasta draamasta.

– Viimeksikin, kun ajettiin kilpaa Jari-Matin kanssa, jäin sähkövian takia reitille, Lappi totesi kuitattuaan kolmannen sijan.

Viime vuonna Jyväskylässä Lappi kuittasi ensimmäisen voittonsa Latvalan keskeytettyä.

– Kiersin kyllä kiviä aika huolella, enkä osunut mihinkään, Lappi summasi päivää.

Kilpailun päätöspäivänä sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta.