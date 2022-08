Sarkkinen nihkeänä Ohisalon avaukselle: ”Mahdollisuus luovuttaa vanhempainrahapäiviä esimerkiksi mummolle ei välttämättä edesauta perhevapaauudistuksen tavoitetta”

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Maria Ohisalo ehdotti eilen, että kuun vaihteessa voimaan astunutta perhevapaauudistusta täydennettäisiin isovanhemmille suunnatulla vapaalla. Johannes Ijäs Demokraatti

Ohisalon mallissa vanhemmat voisivat siirtää 63 päivän kiintiöstä vanhempainvapaapäiviä lapsen isovanhemman käytettäviksi.

– Pidän keskustelua ja aloitetta tervetulleena, joskaan asia ei ole aivan yksiselitteinen, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kommentoi Ohisalon avausta Demokraatille.

Sarkkinen muistuttaa, että yksi perhevapaauudistuksen hallitusohjelmaan kirjattu keskeinen tavoite oli isien vapaiden ja isien hoitovastuun lisääminen sekä vanhempien tasa-arvon lisääminen kotona ja työelämässä.

– Samoin lapsen etua on korostettu: on tärkeää että vanhemman ja lapsen välille luodaan suhde jo varhaisvaiheessa ja että molemmat vanhemmat osallistuvat lapsen hoivaan ja ottavat siitä vastuuta, silloin kun perheessä on kaksi vanhempaa. Tätä taustaa vasten voi olla epäjohdonmukaista suunnata perhevapaita isovanhemmille eikä vanhemmille, Sarkkinen sanoo.

Hän painottaa, että vanhempainraha on ennen perhevapaauudistusta ja myös sen jälkeen tarkoitettu keskeisesti turvaamaan nimenomaan vanhemmalle mahdollisuutta jäädä pois työstään lapsen hoidon vuoksi. Vanhemmalla tarkoitetaan myös niin sanottuja sosiaalisia vanhempia, jotka ovat kiinteästi mukana lapsen arjessa.

– Tällä hetkellä uuden lain mukaisesti vanhempainvapaata voi käyttää vanhemman lisäksi vanhemman oma puoliso, toisen vanhemman puoliso ja lapsen muu huoltaja. Eli jos isovanhempi on lapsen huoltaja, hänelle voi luovuttaa vanhempainrahapäiviä ja hän voi pitää vanhempainvapaata. Isien perhevapaiden käytön kasvattamisen tavoitteen näkökulmasta mahdollisuus luovuttaa vanhempainrahapäiviä esimerkiksi mummolle ei välttämättä edesauta uudistuksen tavoitetta, Sarkkinen toteaa.

Sinänsä hän jatkaa olevan hyvä, että lapselle syntyy läheinen suhde myös isovanhempiin.

– Monella isovanhemmalla on iso rooli pikkulapsiperheiden hoivajärjestelyissä ja on pohdittava, miten tätä voidaan tukea myös yhteiskunnan ja järjestelmien taholta. Toki on mahdollista ja tarpeellistakin miettiä ja avata keskustelua siitä, pitäisikö vanhempainrahan käyttäjien piiriä laajentaa. Erityisesti tämä voisi tulla kyseeseen, mikäli perhevapaapäiviä vielä jatkossa voidaan lisätä, sosiaali- ja terveysministeri paaluttaa.

Hän huomauttaa kuitenkin, että nyt toteutettu perhevapaauudistus oli jo sellaisenaan on iso muutos.

– Olisi syytä rauhassa seurata sen vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista, erityisesti isien rooliin liittyen.

Sarkkinen pohdiskelee, että joissain tilanteissa isovanhemman hoitoapu on varmasti erityisen perusteltua. Hän nostaa esimerkiksi yksinhuoltajat.

– On tervetullutta, että perheiden tilanteiden monimuotoisuus on noussut tältäkin osin keskusteluun.

Perhevapaauudistuksen laajentaminen ei kuitenkaan enää tällä vaalikaudella ole aikataulusyistä mahdollista.

– Keskitymme tehdyn uudistuksen toimeenpanoon ja seurantaan, mutta seuraavat hallitukset voivat asiaan palata. On hyvä seurata onko tarvetta muutoksille, mutta järjestelmää ei kannata liian tiheästi uudistaa.

Ohisalon ehdotukseen Sarkkinen muistuttaa myös, että osa isovanhemmista on eläkkeellä, joten heitä ministerikollegan avaus ei käytännössä koske.

– Kotihoidon tukea voidaan maksaa myös tilanteissa, joissa isovanhempi hoitaa lasta kotona. Pohdintaan tulee siis työikäisten isovanhempien oikeus käyttää ansiosidonnaisia perhevapaita, Sarkkinen toteaa.

– Viime aikoina keskustelussa on ollut myös hoivaan liittyvien vapaiden kehittäminen muistakin näkökulmasta. On tärkeää pohtia, voisiko etuus- ja työlainsäädäntöä kehittää siten, että esimerkiksi iäkkään tai kuolevan läheisen hoivaan osallistumista mahdollistettaisiin nykyistä paremmin, Sarkkinen lisää.

Perhevapaauudistus tuli voimaan eilen eli 1.8.2022. Uudistus antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, vanhempainraha jakautuu tasan, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Jos vanhempia on yksi, vanhempi voi käyttää kaikki 320 arkipäivää. Oman kiintiön päiviä voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.