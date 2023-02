Satakunnan Demarinuoret: ”Duunarit ovat palkkansa ansainneet!”

– Nyt on tärkeää tukea lakossa olevia työntekijöitä, jotta duunari saa ansaitsemansa korotuksen, Satakunnan Demarinuoret toteavat kannanotossaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Työmarkkinakevät on ollut vilkasta, useampi palkansaajaliitto on bulevardilla neuvottelemassa palkkaratkaisusta eikä työtaisteluilta ja niiden uhiltakaan ole vältytty. Teknologiateollisuus ja Kemianteollisuus saivat molemmille osapuolille sopivan palkkaratkaisun, jossa kokonaisvaikutus palkkoihin on yhteensä noin 7 % ja tältä pohjalta käydään nyt muidenkin liittojen palkkaneuvotteluita. Suomessa kuten koko Euroopassa jyllää inflaatio ja palkansaajan ostovoima on heikentynyt merkittävästi.

Tämän tulee näkyä Satakunnan Demarinuorten kannanoton mukaan myös tulevissa palkkaratkaisuissa, ostovoiman syöksykierre on katkaistava ja yleisen palkkatason on muutenkin noustava.

Ei asioida lakon alaisissa kaupoissa.

– Kun palkkaneuvottelut eivät tuota tulosta, joudutaan käymään työtaisteluita. Moni palkansaaja on tänä keväänä kohdannut mm. ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Sillä pyritään antamaan painetta työnantajan suuntaan, duunarin jousto loppuu, kun hänen työpanostaan ei arvosteta tarpeeksi mm. riittävien palkankorotusten kanssa. Mikäli näillä toimilla ei saada riittävää vaikutusta, joudutaan pohtimaan myös muita keinoja, joista yksi suurimmista ja vaikeimmista on lakko. Lakkoasetta ei haluta käyttää kovinkaan herkästi eikä lakko ole koskaan tavoitetila kenenkään osalta. Siinä kärsii työnantaja, yhteiskunta sekä myös työntekijä, joka joutuu turvautumaan usein palkkaa pienempään lakkoavustukseen, kannanotossa todetaan.

ULOSTULOSSA kiinnitetään huomioita mahdollisiin rikkurikampanjoihin.

– Kuten aina lakonuhan alla, on työnantajapuolella käynnissä rikkurikampanjat, jossa yritetään lahjoa työntekijöitä pois lakosta, käytetään vuokratyövoimaa ja teetetään töitä mm. esimiesvoimin. Nyt on tullut ilmi myös tapauksia, jossa työnantaja on painostanut työntekijöitä ja kysellyt aikooko hän lakkoilla. Ammattiliittojen lakkoinfoja on revitty pois ilmoitustauluilta eikä työntekijöiden edunvalvojia ole päästetty kertomaan lakoista ja juttelemaan työntekijöille. Tällainen toiminta alkaa olemaan jopa lainsäädännön harmaalla rajalla, lakko-oikeus ja vapaus järjestäytyä on universaali työntekijöiden perusoikeus.

Kannanoton lopuksi Satakunnan Demarinuoret vetoavat vielä:

– Nyt on tärkeää tukea lakossa olevia työntekijöitä, jotta duunari saa ansaitsemansa korotuksen. Ei tehdä itse lakonalaista työtä eikä asioida esimerkiksi lakon alaisissa kaupoissa. Duunari on palkkansa ansainnut!