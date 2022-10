Satakunnan sd-aluevaltuustoryhmän sihteeri Riku-Petteri Vainio: ”Autan aluevaltuutettuja keskittymään päätöksentekoon”

Nuorena politiikasta kiinnostunut Riku-Petteri Vainio on aloittanut elokuussa 2022 Satakunnan Sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmän sihteerinä. Satakuntaan muuton myötä hän on lähtenyt mukaan myös demarinuorten toimintaan. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

RIKU-PETTERI Vainio, 25, kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2017 Porin Lyseosta ilmaisutaidonlinjalta. Hän on koulutukseltaan media-alan toteuttaja ja valmistui Tampereen seudun ammattikoulusta Tredussa vuonna 2021. Sitä ennen Riku-Petteri oli opiskellut vuoden journalismia Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereella. Näiden opintojen takia hän muutti Tampereelle vuonna 2018.

– Työkokemusta minulta löytyy kuvaajana, viestintäkoordinaattorina ja radiotoimittajana. Harrastan valo ja -videokuvausta edelleen, vaikka se ei ole enää pääsääntöinen työni, Riku-Petteri Vainio kertoo.

Politiikasta Riku-Petteri Vainio kiinnostui hyvin nuorena

Sosialidemokraattisessa puolueessa Riku-Petteri Vainio on toiminut Pirkanmaalla ja Tampereella eri viestintätyöryhmissä kunta-, alue- ja eduskuntavaaleissa.

– Olin jo 16-vuotiaana mukana Satakunnan vasemmistonuorissa ja jopa puheenjohtajana, joten työskentely politiikan parissa on minulle erittäin mielenkiintoista. Olen vielä tämän vuoden loppuun Tampereen demarinuorten puheenjohtaja, mutta Satakuntaan muuton vuoksi jätän pestin ja lähden mukaan demarinuorten toimintaan Satakunnassa.

– Satakunnassa nuorten tilanne on huolestuttava, koska juurikaan alle 30 -vuotiaita ei ole luottamustoimissa. On nyt alettava toimimaan niin, että saamme lisää nuoria mukaan politiikkaan ja toimintaan. Heille on luotava tukiverkko ja alusta, jolta ponnistaa eteenpäin. On löydettävä keinot nuorten motivointiin politikkaan, Riku-Petteri Vainio haastaa.

SATAKUNNAN hyvinvointialueen sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän sihteerinä Riku-Petteri Vainio aloitti elokuun puolivälissä. Aluesihteerin työ oli hänelle etukäteen jossain määrin tuttua.

– Olen ollut puoleen töissä aiemminkin. Myös Satakunta oli hänelle tuttu. Työhön sisältyy perinteisiä sihteerien tehtäviä, tapahtumien ja kokousten järjestämistä. Myös viestintä tärkeä osa työtä.

– Aluesihteerin työssä koen olevani etuoikeutettu. Saan tehdä töitä politiikassa ja hyödyntää entisiä työtaitojani ja intohimojani kuvaamista ja viestintää. Aluesihteerin työ on ottaa painoa pois aluevaltuutettujen hartioilta ja antaa heidän keskittyä siihen mihin heidät on valittu eli päätöstentekoon, Riku-Petteri Vainio kertoo.