Satakunnan sosialidemokraatit valmiina kuntavaaleihin – tavoitteena olla maakunnan suurin puolue kuntavaaleissa

Satakunnan sosialidemokraatit kokoontuivat piirikokoukseen Kokemäelle lauantaina 31.10. 2020. Kokous valitsi rehtori Harri Lehtosen Eurasta jatkamaan piirin puheenjohtajana ja asetti tavoitteeksi olla maakunnan suurin puolue kuntavaaleissa. Poliittisen katsauksen kokouksessa piti kuntaministeri Sirpa Paatero. Pertti Rajala

Sirpa Paatero esitti Satakuntaan kiitokset hyvästä valmiustilasta koronan hoidossa.

– Onneksi alueella tilanne ei ole kehittynyt pahaksi missään vaiheessa. Koronatuen turvin pidetään toivottavasti palvelut pyörimässä kaikissa Satakunnan kunnissa. Kiitokset myös Satakunnan aktiivisuudesta EU:n elpymisrahastoon liittyvässä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, Sirpa Paatero puhui virtuaalisesti Satakunnan sosialidemokraattien piirikokouksessa.

Tukea työttömille…

Sirpa Paateron mielestä oma iso haasteensa on työnsä menettäneet tai jo ennen koronaa työtä vailla olleet. Hallitus luo 30 000 uutta työpaikkaa. Etenkin nuorten tilanne on vaikea, ja siihen on kiinnitettävä huomiota.

– Hallitus on lisännyt taloudellista tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Työvoimapalveluista osa siirtyy vuoden alusta kuntien vastuulle. Tavoitteena on, että kunnat ihmisiä lähimpinä toimijoina pystyvät parhaiten ottamaan vastuuta työttömistä ja auttamaan heitä työnhaussa ja erilaisten palvelujen saamisessa, Paatero totesi.

… ja tukea myös kunnille

Kunnille suunnataan tänä ja ensi vuonna taloudellista tukea yhteensä yli 5 miljardia euroa. Sirpa Paateron mukaan tuki on tarkoitettu palvelujen kautta ihmisille. Myös sairaanhoitopiireille annetaan tukea. Tärkeä asia on myös hoitovelan poistaminen. Hallituksen tahtotila on, ettei kunnissa kriisin keskellä ryhdytä toteuttamaan säästöohjelmia, vaan työntekijät pidetään töissä ja kuntalaisille tarjotaan palveluja. Ensi vuonna kuntia tuetaan mm. valtionosuuslisäyksillä.

– Meidän syytä olla ylpeitä siitä olemme saaneet aikaan oppivelvollisuuden pidentämisen. Hienoa on myös, että hoitajamitoitus saatiin ja hoitokuu on tulossa, Sirpa Paatero iloitsi.

Kuntapäättäjäksi tarvitaan oman kunnan asioista kiinnostuneita erilaisia, eri ikäisiä ja eri aloilta tulevia ihmisiä. Puolustamme kuntavaaleissa julkisia palveluja. Kuntavaalit ovat sote -vaalit, mutta myös kuntien elinvoimavaalit. Tsemppiä kuntavaalityöhön, Sirpa Paatero kannusti piirikokousväkeä.

Harri Lehtonen jatkaa puheenjohtajana – piirihallitukseen kaksi uutta jäsentä

Piirikokous kokoontui kasvomaskeja ja turvavälejä noudattaen. Koronatilanteesta huolimatta paikalla oli 45 kokousedustajaa. Kokous valitsi yksimielisesti rehtori Harri Lehtosen jatkamaan piirin puheenjohtajana vuosina 2021 – 2022. Hän on toiminut piirin puheenjohtajana vuodesta 2007 alkaen.

– Korona haastaa, mutta on muitakin haasteita. Kokoomus haastaa sosialidemokraatteja, mutta ei reilulla tavalla. Kokoomus tekee tikusta asiaa, mutta ei kanna huolta kokonaisuudesta. Suomessa hallitus on tehnyt hyvää työtä. Siitä saamme myös ulkomailta palautetta.

Harri Lehtonen on optimistinen, että Sote -laki saadaan aikaan.

– Laki ei kuitenkaan yksin riitä, vaan sen jälkeen alkaa todellinen työ maakunnissa. Satakunnassa meidän sosialidemokraattien tulee olla maakunnan Sote -valmistelun kärjessä ja kantaa siitä vastuuta. Kuntavaaleissa ehdokasasettelun on tärkeä, kuten tiedämme. Nyt on aika saada erilaisia ehdokkaita listoillemme. Sosialidemokraattien hyviin galluptuloksiin ei saa tuudittautua, vaan työtä tehtävä koko ajan, Lehtonen vetosi piirikokousedustajiin.

Piirihallitukseen valittiin vuosiksi 2021 – 2022 seuraavat henkilöt: Ensimmäinen varapuheenjohtaja Mirva Heino Pori, toinen varapuheenjohtaja Rainer Lehti Rauma ja jäsenet Jorma Kenttä Merikarvia (uusi), Pekka Mantere Rauma, Jouni Nylund Pori, Pekka Ojanen Ulvila, Ari Prinkkala Kokemäki, Johanna Rantanen Pori, Miia Sjöman Jämijärvi (uusi), Maarit Säilä Huittinen, Carita Vainio Rauma ja Taija Vettenranta Nakkila.

Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Sinikka Alenius Pori, Maija Kuusisto – Länsineva Harjavalta, Elise Riihimaa Rauma, Teemu Valtonen Eurajoki ja Voitto Raita-Aho Karvia.