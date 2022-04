Säteilyturvakeskus: Loviisan ydinreaktorien käyttö on turvallista

Säteilyturvakeskus katsoo, että Fortumin Loviisan ydinvoimalayksiköiden käyttö on turvallista ja voi jatkua voimassa olevien käyttölupien mukaisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STUK ottaa myöhemmin kantaa Fortumin hakemukseen jatkaa laitoksen käyttölupaa aina vuoden 2050 loppuun asti.

Kahden yksikön käyttöluvat ovat katkolla vuosina 2027 ja 2030.

Nyt annettu lausunto perustuu Fortumin tekemään turvallisuusarvioon. STUKin mukaan arvio on kattava ja osoittaa, että laitoksen turvallisuudesta on huolehdittu. STUK toteaa, että Fortum on uusinut ydinvoimalaitosta huomattavassa määrin ja tehnyt mittavia muutostöitä turvallisuuden parantamiseksi.