Satonen tiukkana SAK:lle: ”Pitäisi saman mittaluokan esitystä tuoda tilalle ja sellaista ei ole kuulunut”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on kertonut, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista vaan koolle olisi kutsuttava tätä laajempi työmarkkinapöytä.

– Jos hallitus toivoo työmarkkinaosapuolten pääsevän keskusteluista varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen työmarkkinamallista, on myös neuvoteltava ja löydettävä paikallisesta sopimisesta ja työrauhasta työntekijöidenkin tarpeet huomioiva ratkaisu, Eloranta on todennut.

Mikäli hallitus ei avaa tietä aitoihin neuvotteluihin, SAK:n mukaan sen jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen pitvänsä erikoisena, jos SAK jäisi pois työmarkkinamallineuvotteluista, vaikka työministeri Arto Satonen (kok.) on nimenomaisesti asettanut asiaa koskevan työryhmän.

Orpo oli ehdoton. Hallitus ei aio laajentaa työmarkkinamallineuvotteluita kuten SAK vaatii.

– Me emme vie näitä asioita yhteen pöytään. Uudistukset menevät jokainen omassa lainsäädännössään, omassa työryhmässään, omassa valmistelussaan. Se on se linja, jonka me olemme valinneet. Jokaisen niiden osalta me olemme valmiita käymään keskusteluja. Mutta se, että tulisi tällainen yhteinen iso pöytä, jossa olisi kaikki hallituksen uudistukset, ei ole mahdollista, Orpo lausui.

MYÖS työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo Demokraatille, että nyt työmarkkinaosapuolet neuvottelevat työmarkkinamallista ja ”muut asiat ovat ihan eri asioita”.

Jos työmarkkinajärjestöt löytävät hallitusohjelman tavoitteet täyttävän mallin, asiaa ei Satosen mukaan tarvitse viedä eteenpäin lainsäädäntöteitse. Aikaa vientivetoisen mallin hakemiselle Satonen on antanut ainakin alustavasti tammikuun alkupuolelle.

Satonen muistuttaa myös, että työttömyysturvaan liittyviä asioita käsitellään jo paraikaa eduskunnassa.

Lisäksi työrauhaan tulevat muutokset ovat tulleet juuri lausunnoilta.

– Sitä (työrauhaa) haluavat muuttaa sekä EK että työntekijäjärjestöt, mutta eri suuntiin – eli todennäköisesti asia on valmisteltu aika hyvin, koska se ei tyydytä kumpaakaan osapuolta.

Myös paikallista sopimista käsitellään parasta aikaa työryhmässä.

SAK:n työtaistelutoimiin Satonen toivoisi malttia ja sanoo pitävänsä niitä pääministerin tapaan kohtuuttoman mittavina.

Onko teille ehdotonta se, että ette kutsu työmarkkinaosapuolia laajempiin neuvotteluihin missään vaiheessa?

– Sanotaan näin, että jos halutaan jotain muutoksia, mittaluokan pitäisi olla sama. Vaikkapa työttömyysturvan ensimmäinen paketti, joka nyt on talolla (eduskunnan käsittelyssä) on vaikutukseltaan julkiseen talouteen 800 miljoonaa euroa. Jos sellaisesta halutaan luopua, pitäisi saman mittaluokan esitystä tuoda tilalle ja sellaista ei ole kuulunut.