Satosen avaus nostatti kohua – näin RKP:n johto reagoi asiaan

Työministeri Arto Satonen (kok.) ehdotti viikonloppuna MTV:llä, että ulkomaalaisten huippuasiantuntijoiden ei tarvitsisi poistua Suomesta kolme kuukautta kestäneen työttömyysjakson jälkeen, vaan heille voitaisiin leipoa erillisratkaisu. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä älähti välittömästi viestipalvelu X:ssä.

– Varmasti monillakin poliitikoilla olisi erilaisia ajatuksia hallitusohjelman ylittävistä tai alittavista toimista. Koska hallitusohjelma on valmiiksi kompromissi, sellaisista toimista täytyy ensin löytää sopu tarvittavine vastapainoineen. Julkisuuden kautta se ei ole helpointa, Mäkelä kirjoitti.

Demokraatti kysyi RKP:n puheenjohtajajan, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin kantaa Satosen avaukseen Maarianhaminassa RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

– Työministeri vastaa työministerin hallinnonalan lainsäädännöstä ja minä olen luottavainen siihen, että Satonen tietää, mistä puhuu. Suomessahan ei ole liikaa työntekijöitä eikä meillä ole liikaa korkeasti koulutettuja huippuosaajia. Jos me sellaisia saamme Suomeen, totta kai se on myös meidän intressissämme, että he pysyvät täällä, hän vastaa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo Satosen esittäneen perusteltuja näkemyksiä asiasta.

Hallitusohjelmaa voidaan muuttaa?

– Hallitusohjelmassa on syytä pitäytyä, mutta kyllä tietenkin luonnollinen prosessi on se, että katsotaan tarkkaan kaikkia vaikutuksia. Hallituksen tavoite on tietenkin se, että turvataan yritysten edellytykset toimia ja varmistetaan työvoiman saatavuus. Sehän on yhteinen tavoite, Adlercreutz sanoo.

Siihen Henriksson eivätkä Adlercreutz eivät osaa ottaa kantaa, miten perustuslaki suhtautuisi siihen, että nimenomaan ulkomaalaisilla huippuosaajilla olisi erilaisia säädöksiä kuin muilla ulkomaalaisilla työntekijöillä siitä, miten heitä työttömyysjakson jälkeen kohdellaan.

– Sitä asiaa tietenkin valmistelussa varmaan pohditaan. Linjauksesta pitää päättää yhteisesti, Adlercreutz sanoo.

RKP:N eduskuntaryhmän ensimmäinen kokouspäivä Ahvenanmaalla ei ole tarjonnut suuria uutisia. Sitä ei ole vieläkään sanottu ääneen, onko puolue valmis tukemaan hallitusta ja sen ministereitä mahdollisissa luottamusäänestyksissä niin kutsuttuun rasismitiedonantoon liittyen.

Hallituksen on määrä päättää tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa torstaina.

– Ei ole oikeastaan tapahtunut mitään muuta kuin että me olemme keskustelleet, Anna-Maja Henriksson sanoi tänään medialle.

Saattaa hyvin olla, että tiedonantoa hiotaan hallituksen piirissä vielä jonkin aikaa eikä huomennakaan kuulla vielä RKP:n viimeistä sanaa asiaan, siitäkään huolimatta että pääministeri Petteri Orpokin (kok.) on jo hallituskumppaniaan hoputtanut. RKP:n eduskuntaryhmä pitää huomenna iltapäivällä tiedotustilaisuuden, mutta kovin suuria odotuksia siihen ei toistaiseksi kohdistu.

Demokraatin tietojen mukaan RKP ei ehtinyt tänään keskustella oman presidenttiehdokkaan asettamisestakaan. Asiasta on määrä linjata torstaina RKP:n puoluehallituksessa.

Anna-Maja Henriksson on jo väläytellyt, ettei RKP välttämättä asettaisi lainkaan omaa presidentti­ehdokasta. Jos näin käy, puolueessa kyseltäneen myös sen perään, miksi se jättäytyy ainoana eduskuntapuolueena ilman omaa tai selkeästi tuettua valitsijayhdistyksen ehdokasta.

Anders Adlercreutz kanta RKP:n presidenttiehdokkaaseen on se, että ”olisi aika poikkeuksellinen ratkaisu, jos ei olisi”. Adlercreutz avasi näkemyksiään aiemmin tänään Demokraatille.

– Tietenkin voi myös lähestyä sitä sen kautta, että tässä on kohtalaisen paljon hyviä ehdokkaita, mutta ottaen huomioon se yhteiskunnallinen keskustelu jota käydään, niin kyllä minä pidän sitäkin oleellisena asiana, että keskustelussa on hyvä olla mukana. Se on myöskin foorumi, missä voi kirkastaa kuvaa puolueesta ja puolueen ajatuksista, hän totesi presidentinvaaleista ja ehdokkaan asettamisesta.

MEDIA kysyi Anna-maja Henrikssonilta myös, onko vaara, että RKP:hen ei jatkossa luoteta enää hallituskumppanina, kun se on niin pitkään vellonut rasismiasiassa, eli käytännössä välttänyt ottamasta siihen suoraa kantaa.

– Nythän täytyy muistaa, miksi me olemme tässä tilanteessa. On hyvä muistuttaa itseään siitä, että kaikki lähti siitä, että Helsingin Sanomat julkaisi nämä Riikka Purran (ps.) aikaisemmet kirjoitukset vuodelta 2008. RKP:hän ei ole ollut kesän tapahtumissa tekijänä tai keskiössä, vaan me olemme hallituskumppani, joka on reagoinut vakavasti näihin kirjoituksiin, Henriksson sanoo.

– Meille on tärkeätä se, että Suomessa ei millään tavalla missään muodossa hyväksytä rasismia. Sen takia puheenjohtajien kesken päätettiin heinäkuussa, että tehdään yhteinen tiedonanto, joka on hallituksen tiedonanto. Nyt olemme siinä prosessissa, työryhmä on sitä työstänyt. Me olemme nyt loppumetreillä. Sitä työtä on vielä edessä tai sitä on vielä jonkin verran tehtävä ja me yritämme nyt löytää tässä yhteisymmärryksen. Minä luulen, että tämä vahvistaa RKP:n yleistä kuvaa myös siitä, että me olemme puolue, joka joka ainoassa asiassa huolehtii siitä, että ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo, puolustamme ihmisoikeuksia ja että on tärkeää, että meidän hallituksessamme myös kaikki ministerit edustavat tällaisia näkemyksiä, hän jatkaa.

RKP:n pysymistä hallituksessa on puolueesta puolustettu rasismikohun keskellä sillä, että se katsoo saaneensa hallitusohjelmaan hyvin omia tavoitteitaan.

Henrikssonia pyydettiin yksilöimään niitä tavoitteita, joita RKP on saanut hallitusohjelmaan läpi.

– Me voimme ottaa esille meidän lehdistötiedotteemme siitä, kun hallitusohjelma julkaistiin. Me tarvitsemme tässä maassa kasvua ja enemmän ihmisiä töihin. Velkaantuminen pitää taittaa, opetukseen pitää panostaa, kansainvälisistä suhteista on huolehdittava, turvallisuus on hoidettava ja jokaisen pitää saada palvelua omalla äidinkielellään sekä koulutukseen on panostettava, hän muun muassa luettelee.

Mutta onko tämä ruotsinkielisten kannalta jotenkin erityisen hyvä hallitusohjelma?

– Ei se ainakaan erityisen huono ole.

RKP:N eduskuntaryhmä kävi maanantaina Maarianhaminassa tutustumassa Emelia-nimiseen purjealukseen, kaljaasiin, jota rakennetaan perinteisin menetelmin Sjökvarteret-korttelissa.

Yli puolet kansanedustajista osallistui myös Maarianhaminassa nyt 551 perättäisenä päivänä kello 17 järjestettävään Ukrainaa tukevaan mielenilmaukseen Venäjän konsulaatin edustalla. Mielenosoituksessa on kyltti, jossa kehotetaan ”murhaajia lähtemään Ukrainasta”. Ukrainaan vaaditaan rauhaa.

Mielenosoituksessa vaadittiin muun muassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista sekä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen.

Mukana ollut kansanedustaja Henrik Wickström kertoi Demokraatille osallistuneensa siksi, että kokee hienoksi, että paikalliset ovat olleet mukana osoittamassa mieltä jokaisena päivänä helmikuussa sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Hän pitää myös tärkeänä muistuttaa, että Venäjän sotatoimet jatkuvat edelleen Ukrainassa eikä tilanne ole siinä suhteessa muuttunut.

Mukana mielenilmauksessa oli myös liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri, kansanedustaja Sandra Bergqvist.

– Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, Bergqvist toteaa mielenosoituksesta.

– Nyt kun oli mahdollisuus osallistua, ajattelin, että totta kai minä osallistun.

Hän kertoo haluavansa paitsi osoittaa vahvaa tukea ukrainalaisille, myös Ahvenanmaan paikallisille, jotka ovat olleet monena päivänä peräkkäin osoittamassa mieltään.

Bergqvist vastasi samalla myös lyhyesti Demokraatin kysymykseen rasismitiedonannosta ja RKP:n hallituksessa jatkamisesta.

– Minä toivon, että tämä tiedonanto on sen verran hyvä, että pystymme jatkamaan.