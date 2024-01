Saudi-Arabia sallimassa alkoholinmyynnin diplomaateille – kieltolaki säädettiin kuninkaan poikien vuoksi

Saudi-Arabia aikoo sallia alkoholin myymisen maassa oleville diplomaateille, jotka eivät ole muslimeja, kertoi uutistoimisto AFP keskiviikkona viitaten kahteen asiaa tuntevaan lähteeseensä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Diplomaattien alkoholimyymälä on tarkoitus avata maan pääkaupungin Riadin diplomaattien asuinalueella. Sen asiakkaaksi on rekisteröidyttävä, ja asiakkaiden kuukausittaisia ostoksia varten määrätään kiintiöt. Myymälässä on niin ikään käytävä henkilökohtaisesti, eikä siellä saa käyttää puhelinta.

ALKOHOLI on ollut kiellettyä Saudi-Arabiassa vuodesta 1952. Väkijuomat kiellettiin sen jälkeen kun silloisen kuningas Abdulazizin pojat joivat itsensä humalaan ja ampuivat brittidiplomaatin.

Saudi-Arabian lain mukaan alkoholin nauttimisesta ja hallussapidosta voi saada sakkoja ja vankeutta tai joutua julkisesti ruoskittavaksi. Ulkomaalaiset voidaan karkottaa maasta.