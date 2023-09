Saudi-Arabian kruununprinssi uhoaa: ”Jos he hankkivat sellaisen, meidänkin on saatava sellainen”

Saudi-Arabia aikoo hankkia ydinaseen, mikäli Iran hankkii sellaisen, Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salman sanoo yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos he hankkivat sellaisen, meidänkin on saatava sellainen.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi alkuvuodesta Iranin rikastaneen uraania jo lähelle ydinaseeseen tarvittavaa 90 prosentin vahvuutta. Iran on toistuvasti kiistänyt pyrkivänsä kehittämään ydinaseita.

Bin Salmanin mukaan Iranin pyrkimykset ydinaseen hankkimiseksi ovat turhia, sillä Iranin ydinaseen käyttö aloittaisi ”sodan koko maailmaa vastaan”.

Bin Salmania pidetään Saudi-Arabian todellisena johtajana, vaikka maata hallitseekin virallisesti hänen isänsä kuningas Salman.

HAASTATTELUSSA bin Salman sanoi myös suhteiden normalisoinnin Israelin kanssa etenevän.

Israel on normalisoinut diplomaattisuhteita useiden arabimaiden kanssa, mutta suhteiden luomista Saudi-Arabian kanssa pidetään historiallisena, sillä maassa sijaitsee muslimien pyhimmät paikat.

Bin Salman sanoi kuitenkin toivovansa parannuksia palestiinalaisten oikeuksiin Israelin laajentaessa Länsirannan laittomia siirtokuntiaan.

- Meille palestiinalaisasia on erittäin tärkeä. Meidän on ratkaistava se.

VASTINEEKSI Israelin-suhteiden normalisoinnista Saudi-Arabia on neuvotellut Yhdysvaltain kanssa vastaavanlaisista turvatakuista, joita Yhdysvallat on sopinut Japanin ja Etelä-Korean kanssa, kertoi New York Times tiistaina.

Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian suhteet ovat olleet läheiset useiden vuosikymmenten ajan.

Välejä on kuitenkin kiristänyt noin viisi vuotta sitten tapahtunut toimittaja Jamal Khashoggin murha. Yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen mukaan bin Salman oli hyväksynyt Khashoggin murhaamisen.