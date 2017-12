Saudiliittouma jyrää armotta Jemenissä – YK: Yhden päivän aikana kuoli lähes 70 siviiliä

USA:ssa on äänestetty ihailluinta ihmistä. Presidentti Donald Trump on äänestetty toiseksi ihaillummaksi mieheksi. Tappio on kirvelevä, sillä ihaillummaksi äänestettiin edellinen presidentti Barack Obama.

Kolmanneksi sijoittui paavi Franciscus, joka sai 3% äänistä.

Trump sai 14% äänistä, Obama 17.

Ihailluin nainen on Trumpin kilpakumppani presidentinvaaleissa, Hillary Clinton (9%), kun aiempi maan ensimmäinen nainen Michelle Obama (7%) on toiseksi ihailluin nainen.

Asiasta uutisoi muun muassa The Independent.