Sauli Niinistö: ”Maailma on menettänyt vankkumattoman sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen tukijan”

Niinistö kirjoittaa, että maailma on menettänyt vankkumattoman sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen tukijan ja suuren rauhanvälittäjän.



President Niinistö on the passing of Mr. Kofi Annan: The world has lost a staunch supporter of the international rules-based order and a great peacebuilder. On behalf of myself and the Finnish people, I offer my deepest condolences to his family and loved ones.

