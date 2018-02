Sauli Niinistö muisteli ystävänsä sanoja vuosien takaa eduskunnassa: ”Eivät voittajat niinkään presidenttiä tarvitse”

Presidentti Sauli Niinistö sanoo virkaanastujaispuheessaan, että valinta presidentiksi on suuri kunnia, joka tuo mukanaan suuren vastuun. Hän sanoo ottavansa vastuun kantaakseen nöyränä, mutta päättäväisenä.

Niinistön mukaan hänen ensimmäinen kuusivuotiskautensa on ollut myrskyisää aikaa.

”Konflikteja on puhjennut niin Euroopassa, sen lähialueilla kuin kauempanakin. Ne ovat koetelleet alueellista vakauttamme ja niitä neljää pilaria, jotka ovat turvallisuutemme kannalta keskeisiä. Mutta vaikka pilarit ovat olleet paineessa, niin ne eivät kuitenkaan ole huojuneet.”

Pilareistamme tärkein on Niinistön mukaan kansallinen.

”Sen kehitys on eniten ja suorimmin omassa vallassamme. Sen vahvana lukkona on uskottava oma puolustus. Turvallisuutemme ei kuitenkaan tukeudu vain aseiden varaan. Tarvitaan myös syvää kansallista eheyttä, tahtoa ja valmiutta.”

Luottamus ei ole samanmielisyyttä, mutta kyllä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä toinen aidosti ajattelee.

Vain harva tämän vuosikymmenen kriisi on ratkennut, presidentti muistutti.

”Näen kaksi tietä tilanteen kohentamiseen. Ensiksi kansainvälisen järjestyksen tien; sekä YK:n että EU:n asemaa on kyettävä vahvistamaan.”

”Sitten se toinen, suorien kontaktien tie; lännen ja idän vuoropuhelu on välttämätöntä. Eikä länsi tarkoita vain Yhdysvaltoja tai Natoa vaan myös EU:ta, eikä itä yksin Venäjää vaan myös Kiinaa. Dialogin ylläpitäminen on ensiaskel siihen, että rauhaa voidaan rakentaa.”

Niinistö ei kuitenkaan odota maailman sanottavasti rauhoittuvan tulevallakaan ajanjaksolla.

”Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy luovuttamiseen. Päinvastoin, Suomi voi, ja meidän myös pitää tehdä paljon sekä oman turvallisuutemme että kansainvälisen vakauden tukemiseksi.”



Niinistö otti puheessaan esille myös eheyden ja vakauden, ja niiden avainsana on luottamus.

”Luottamus ei ole samanmielisyyttä, mutta kyllä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä toinen aidosti ajattelee. Suomi on mittausten mukaan maailman vähiten hauras maa, toisin sanoin Suomi on maailman vakain maa. Se on upea perintö, tälle luottamuksen maalle. Sitä vaalin.”

Suomessa tapahtuu Niinistön mukaan paljon hyvää, mutta se hyvä ei ulotu kaikille.

”Erityisesti meidän pitää kääntää katseemme nuoriin. Meillä ei ole varaa hukata yhtäkään tulevaisuuden tekijää. Kerran menetettyä on vaikea saada takaisin.”

Myös yksinäisyyttä vastaan on toimittava.

”Yksinäisyys on vakavana pidetyn kansan vakava kansantauti. Se seuraa monia, kaiken ikäisiä niin nuoria kuin vanhempia. Jokainen on tässäkin tekijä: Pieni ele voi olla huomattavasti kokoaan suurempi – Ikääntyneemmän ihmisen tervehtiminen kauppamatkalla tai nuoren pyytäminen mukaan pihapeleihin. Ei ole niin pientä tekoa, että se kannattaisi jättää tekemättä. Ei ole niin kaunista sanaa, että se kannattaisi jättää sanomatta. Siis: Tehdään ja kannustetaan. Olla lähellä, se on lähimmäisenrakkautta.”

Mitä vähemmän ympärillämme on pahoinvointia, sen paremmin me kaikki voimme.

Niinistö muistuttaa lainanneensa tällä samalla paikalla kuusi vuotta sitten erään ystävänsä sanoja, joiden mukaan ”Presidentti ei voi solahtaa siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat niinkään presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös hädän ja häviön hetkellä.”

Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, Niinistö sanoo, että vuodet ovat vain vahvistaneet näiden sanojen arvoa ohjenuorana.

”Mitä vähemmän ympärillämme on pahoinvointia, sen paremmin me kaikki voimme.”

Presidentti voi olla Niinistön mukaan vain koko maan ja koko kansan presidentti.

”Niin tämän homman ymmärrän. Niin myös jatkan. Arvoisa puhemies, te kysyitte mikä aisti tasavallan presidentille on tärkein. Vastaan teille, että se on tunto. Se on oikeudentunto ja se on vastuuntunto ja niiden varaan rakentuva luottamus.”