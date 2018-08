Sauli Niinistö: Olen odottanut 10 vuotta tällaista keskustelua

Presidentti Sauli Niinistö kertoo odottaneensa kymmenkunta vuotta sellaista keskustelua, jota hän on päässyt nyt käymään Ranskan presidentin Emmanuelle Macronin kanssa tämän Suomen vierailun aikana. Presidentit pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden torstaina ennen puoltapäivää.

– On erittäin tärkeää ei vain Ranskalla ja Suomelle eikä vain pelkästään Euroopalle vaan globaalisti, että Eurooppa alkaa tuntea enemmän vastuuta niin omasta turvallisuudestaan kuin roolistaan maailmalla.

Niinistön mukaan olemme nyt maailmassa, jossa kunnioitataan aika paljon voimaa.

– Jotta me saamme ne asiat, joita me kunnioitamme esiin, meidän täytyy näyttäytyä vahvalta. Siitä minusta Euroopassa on nyt paljolti kysymys, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessa.

Niinistön mukaan presidentit keskustelivat paljon turvallisuudesta, joka sisältää paitsi perinteisen puolustuksen myös hybridiasiat, terrorismin ja maahanmuuton.

– Tässä suhteessa on tapahtumassa myös konkreettisia asioita. Herra presidentti on tehnyt ehdotuksen EI2. Me olemme sitä Suomessa tutkineet ja olemme erittäin kiinnostuneita olemaan siinä mukana. Lähdemme näin ollen yhdessä muiden allekirjoittajien kanssa valmistelemaan ”memorandum of understandingiä” sen asian tiimoilta.

Niinistön mukaan vielä tänään on tarkoitus sopia yhteisestä julistuksesta, joka koskee eurooppalaista puolustusta.

Macron sanoi tiedotustilaisuudessa, että Eurooppa tarvitsee Eurooppa, joka suojelee itseään.

– Tarvitsemme eurooppalaista puolustusta ja lähentymistä näissä kysymyksissä niin että puolustusministerimmekin voivat tavata toisiaan säännöllisesti.

Macron sanoo Ranskan olevan tyytyväinen siitä, että Suomi lähtee mukaan puolustusaloitteeseen. Hän sanoi toivovansa myös Norjan ja Ruotsin tulevan mukaan, koska mailla on yhteinen geopoliittinen intressi.

Macronin viime syksynä tekemä aloite ei sisällä uusien nopean toiminnan joukkojen perustamista, eikä se ole osa EU:n pysyvää rakenteellista puolustusyhteistyötä.

Ajatuksena on tehostaa mukana olevien maiden toimintakykyä ja nopeuttaa niiden omien joukkojen liikkeelle saamista, esimerkiksi evakuoimaan kansalaisia luonnonkatastrofin keskeltä. Mukana on yhdeksän EU:n ja Naton jäsenmaata.

Niinistö ja Macron neuvottelivat aamulla Presidentinlinnassa. Myöhemmin tänään Macron tapaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.).