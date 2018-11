Sauli Niinistö reagoi Kertshinsalmen tulehtuneeseen tilanteeseen: ”Epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut lausunnon Kertshinsalmen tilanteesta. Niinistön mukaan valtiojohto seuraa Kertshinsalmen tapahtumia tarkasti.

”Plen keskustellut tilanteesta pääministeri Sipilän ja ulkoministeri Soinin kanssa. Jännitteen lieventämiseksi tulee Venäjän sallia vapaa merenkulku sitoumustensa mukaisesti ja ryhtyä toimiin ukrainalaisalusten ja niiden miehistön palauttamiseksi.”

Niinistön mukaan epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea.

”Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä. YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto on tarpeellinen, jotta tilanne saadaan pikaisesti vakautettua. Riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta on myös tarpeen”, Niinistö sanoo presidentin kanslian tiedotteessa.

Krimin niemimaan edustalla sijaitseva Kertshinsalmi on avattu siviilialusten liikennöintiä varten, kertoo Krimin laivaliikenteestä vastaava Aleksei Volkov uutistoimisto Tassin mukaan. Salmi suljettiin eilen kun Venäjä otti haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta ja käytti valtauksen yhteydessä myös aseita.

Ukrainan laivaston mukaan kaksi tykkivenettä ja hinaaja olivat matkalla salmen läpi kohti Mariupolin satamakaupunkia Asovanmeren rannalla, kun venäläinen rajavartioston vene kolhi hinaajaa ja sen jälkeen tulitti aluksia. CNN:n mukaan Venäjän laivasto hinasi pois hinaajan ja toisen tykkiveneistä.

Jo aiemmin kerrottiin, että Venäjä on sulkenut Kertshinsalmen suurella rahtilaivalla.

Ukrainan mukaan kuusi ukrainalaista miehistön jäsentä haavoittui tilanteessa, heistä kaksi vakavasti. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo puolestaan, että haavoittuneita olisi kolme, heidän vammansa eivät olleet vakavia ja he ovat saaneet hoitoa vammoihinsa.