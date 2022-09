Sauli Niinistö tapasi Ebrahim Raisin – Suomen presidentti otti esiin Mahsa Aminin kuoleman

Presidentti Sauli Niinistö on tavannut New Yorkissa YK:n yleiskokousviikon yhteydessä Iranin presidentin Ebrahim Raisin, kertoo presidentin kanslia sivuillaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiedotteen mukaan presidentit keskustelivat muun muassa Iranin ydinsopimuksesta. Niinistön kerrotaan esittäneen huolensa Iranin ydinohjelman jatkumisesta.

Johtajat keskustelivat tapaamisessaan myös Venäjän sodasta Ukrainassa.

Niinistö painotti lisäksi iranilaispresidentille Mahsa Aminin kuoleman perinpohjaisen tutkinnan tärkeyttä.

IRANIN viranomaiset ilmoittivat perjantaina 22-vuotiaan kurdinaisen kuolleen sen jälkeen, kun tämä oli pidätetty väärin puetun hijabin takia.

Aktivistien mukaan Amini oli saanut kuolettavan iskun päähänsä. Iranin poliisi on kiistänyt väitteet naisen pahoinpitelystä. Viranomaiset ovat sanoneet aloittaneensa tutkinnan tapauksen tiimoilta.

Iranin siveyspoliisin pidättämän Aminin kuolema on johtanut maassa mielenosoituksiin. Mielenosoituksissa on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan kuollut kahdeksan ihmistä. Kuolleiden joukossa on Amnestyn mukaan kuusi miestä, yksi nainen ja yksi lapsi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Aminin kuoleman jälkimainingeissa alkaneet mielenosoitukset ovat vakavimpien joukossa, joita Iranissa on nähty sitten vuoden 2019 marraskuun. Tuolloin rauhattomuuksia esiintyi polttoaineen hinnan korotusten jälkeen.