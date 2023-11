Sauli Niinistö: ”Viime kädessä ja ennen kaikkea Martti Ahtisaari oli aviopuoliso ja isä”

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee muistopuheessaan presidentti Martti Ahtisaarta suureksi suomalaiseksi, joka jätti kädenjälkensä sekä kansalliseen että kansojen väliseen historiaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kaiken toiminnan keskiössä hänellä oli ihminen. Hän näki jokaisen lähimmäisenä, ja heistä kaikkein paatuneimmissakin jotakin hyvää, jota kohti kurottaa. Jonka varaan rakentaa yhteyttä ja rauhaa. Toimia väsymättä paremman huomisen hyväksi.

Niinistö puhui Ahtisaaren hautajaisissa, että Ahtisaari oli hyvin vähän poliitikko ja hyvin paljon diplomaatti.

– Hän ei pyrkinyt mukautumaan poliittiseen tapakulttuuriin, josta myös seurasi arvostelua. Mutta ennen pitkää poliittinen tapakulttuuri alkoikin mukautua lähemmäs hänen suuntaansa. Niin kuin on hyvin kuvattu, hän oli ”matalien hierarkioiden ihminen”.

Niinistö muisteli, kuinka Ahtisaari itse kuvaili olevansa ikuinen evakko.

– Olisi helppo ajatella, että lapsuudessa tapahtunut juuriltaan repäisy ajoi häntä maailmalle. Tätä hän tuskin olisi itse allekirjoittanut. Nuoren mielen uteliaisuus ja päättymätön aktiivisuus häntä maailmalle vei, mutta juuret olivat ja säilyivät syvällä Suomen maaperässä.

NIINISTÖ korosti myös, että Ahtisaarta arvostettiin maailmalla. Niinistö mainitsi puheessaan omakohtaisen esimerkin.

– Arvostus näkyi myös vaikkapa EU:n Firenzen huippukokouksen illallisella 1996, jota noviisina pääsin seuraamaan. Valtionpäämiehet puhuivat vapaasti siitä, mitä päivällä ei ollut avattu, samalla nauttien pöydän antimista. Tuli hetki, jolloin haarukat pysähtyivät. Martti Ahtisaarella oli puheenvuoro, pöydän tunnelma tiivistyi. Haluttiin tarkoin kuulla, mitä hänellä oli sanottavaa.

Niinistö kuvaili, kuinka rauha oli Ahtisaarelle teonsana, tahdon asia.

– Se merkitsi täyttä omaa omistautumista työlle, mutta myös haastetta niille, joilla oli valtaa vaikuttaa. Sanoma heille kuului: ”aina on etuja, joita sota edistää. Siksi he, joilla valtaa ja vaikutusvaltaa on, voivat myös pysäyttää ne.”

PRESIDENTTI Niinistö päätti muistopuheensa korostamalla, että viime kädessä ja ennen kaikkea Martti Ahtisaari oli aviopuoliso ja isä.

– Tämäkään ei ollut hänelle yksisuuntainen tie. Eeva ja Marko, olette kulkeneet pitkän matkan Martin rinnalla. Hän toi monessa yhteydessä esiin tukenne korvaamattoman merkityksen. Huolenpitonne hänestä sairastumisen jälkeen on ollut koskettavaa.

– Eevan rooli oli paljon muutakin kuin tehtävät diplomaatin puolisona. Te olette tehneet valtavan yhteisen työn. Kevään valtiovierailullani Namibiassa toistui tavan takaa muisto Eevasta ja Martista, ja siitä, mitä te saitte yhdessä aikaan.

Niinistö sanoo, että koko Suomi sekä Martti Ahtisaaren ystävät ja työtoverit maailmalla muistavat tänään presidentti Ahtisaarta ja hänen elämäntyötään syvää kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien sekä läheisten suruun osaa ottaen.