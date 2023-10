Scholz Israeliin mahdollisesti jo tänään – ”Minulle on tärkeää ilmaista tukeani”

Saksan liittokansleri Olaf Scholz matkustaa Israeliin lähipäivinä, mahdollisesti jo tiistaina, saksalaismedia kertoo. Scholzista tulisi ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, joka käy Israelissa Hamasin terrori-iskun jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liittokansleri vahvisti maanantai-iltana, että hän aikoo vierailla Israelissa vielä tällä viikolla.

- Minulle on tärkeää ilmaista tukeani Israelia kohtaan myös hyvin käytännöllisesti vierailullani, hän sanoi toimittajille ja vahvisti samalla myöhemmän matkan Egyptiin.

Scholz sanoi haluavansa käsitellä keskusteluissaan käytännöllisiä kysymyksiä, erityisesti turvallisuustilanteen osalta, sekä sitä, kuinka voitaisiin estää konfliktin laajeneminen uusille alueille.

Lisäksi liittokansleri haluaa keskustella siitä, miten humanitaarinen apu voidaan järjestää. Scholz korosti, että ”Israelilla on täysi oikeus puolustaa itseään”.

Scholz on keskustellut viime päivinä useasti Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa ja ilmaissut lausunnoissaan vahvan tukensa Israelille. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock kävi Israelissa perjantaina ja kritisoi Hamasia siviilien käyttämisestä ihmiskilpinä.

SAKSA varoitti maanantaina Irania konfliktin lietsomisesta Israelin ja Hamasin välillä sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeri oli tavannut Hamasin johtoa.

- Jos joku haluaa leikkiä tulella tässä tilanteessa tai kaataa bensaa liekkeihin tai lietsoa tilannetta millä tahansa tavalla, heidän pitäisi miettiä kahdesti. Edessä on mahdollisesti suuri alueellinen konflikti, Saksan ulkoministeriön edustaja Sebastian Fischer lausui.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan vierailevan Israelissa keskiviikkona. Valkoinen talo ilmoitti maanantaina yllättäen, että Bidenin vierailu Coloradoon on peruttu viime hetkellä. Biden on toistuvasti ilmaissut vahvaa tukea Yhdysvaltain läheiselle liittolaiselle Israelille.

Valkoisen talon mukaan tiedustelu- ja turvallisuusviranomaiset olivat pitäneet Bidenille ja varapresidentti Kamala Harrisille maanantaina tilannepäivityksen Israelin ja Hamasin välisestä konfliktista.

Yhdysvaltalaispresidentti vieraili sota-alueella tämän vuoden helmikuussa, kun hän teki Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaan Ukrainaan visiitin, jota oli valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa.

Biden vieraili Israelissa viimeksi heinäkuussa 2022.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken puolestaan jatkoi sukkulointiaan Lähi-idässä ja saapui Israeliin maanantaina jo toista kertaa viikon sisällä vierailtuaan välissä kuudessa arabimaassa: Jordaniassa, Qatarissa, Bahrainissa, Arabiemiraateissa, Saudi-Arabiassa ja Egyptissä. Hän tapaa pääministeri Netanjahun Jerusalemissa.

Blinken kertoi sunnuntaina Kairossa, että arabimaiden johtajat olivat tuominneet laajasti Hamasin toimet mutta ilmaisseet huolensa palestiinalaisten ahdingon takia.

Israelin asevoimat on kehottanut Gazan kaistan pohjoisosien asukkaita pakenemaan etelään odotetun maahyökkäyksen tieltä. Avustusjärjestöt ovat varoittaneet humanitaarisesta katastrofista alueella miljoonan ihmisen jouduttua pakenemaan kodeistaan.

Jotkut israelilaiset poliitikot ovat ehdottaneet palestiinalaisten ohjaamista Egyptiin.

Blinken torjuu ajatuksen palestiinalaisten karkottamisesta Gazan kaistalta.

- Uskomme, että ihmisten pitää voida jäädä Gazaan, kotiinsa. Mutta haluamme myös varmistaa, että he eivät ole vaarassa ja saavat tarvitsemansa avun, Blinken sanoi Kairossa televisiokanavan haastattelussa.

VENÄJÄ otti niin ikään kantaa Israelin ja Gazan konfliktiin maanantaina ja kehotti osapuolia tulitaukoon.

- Tärkeintä tässä ympäristössä on lopettaa heti taistelut ja aloittaa poliittisen ratkaisun hakeminen, presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Juri Ushakov sanoi aiemmin päivällä Interfaxin mukaan.

Putin itse on varoitellut sittemmin mahdollisuudesta, että siviiliuhrien määrä Gazan kaistalla kasvaa katastrofaalisesti. Putinin mukaan on myös riski, että konflikti laajenee alueelliseksi sodaksi.

Venäläispresidentti kommentoi konfliktia hallintonsa julkaisemassa tiedotteessa sen jälkeen, kun hän oli käynyt useiden Lähi-idän alueen johtajien kanssa puhelinkeskusteluja.

Maanantai-iltana Venäjä kertoi Putinin keskustelleen puhelimessa myös Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa. Johtajat keskustelivat ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Hamas teki yllätyshyökkäyksensä toissa viikon lauantaina.

KREMLIN mukaan Putin kertoi Netanjahulle, mitä hän oli tätä ennen keskustellut palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin, Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin, Syyrian presidentin Bashar al-Assadin ja Iranin presidentin Ebrahim Raisin kanssa.

Venäjän mukaan Putinin ja Netanjahun keskustelu keskittyi Israelin ja Hamasin välisen konfliktin rajun kärjistymisen aiheuttamaan kriisitilanteeseen.

- (Putin ilmaisi) vilpittömän osanottonsa kuolleiden israelilaisten perheille ja ystäville, Kreml sanoi.

Hän kertoi myös Netanjahulle toimista, joihin Venäjä sanoo ryhtyneensä edistääkseen tilanteen normalisoitumista, estääkseen väkivallan lisääntymistä entisestään ja estääkseen humanitaarisen katastrofin Gazan kaistalla.

Venäläispresidentin kerrotaan myös alleviivanneen Venäjän halua löytää konfliktiin rauhanomainen ratkaisu poliittisin ja diplomaattisin keinoin.

Venäjä käy itse veristä hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta monilla Lähi-idän mailla on silti tiiviit suhteet Kremliin. Myös Israel on pyrkinyt pysymään puolueettomana Ukrainan sodan suhteen. Venäjällä on joukkoja Israelin rajanaapurissa Syyriassa, joten Israel on pitänyt toimivia suhteita Venäjään tärkeinä turvallisuutensa kannalta.