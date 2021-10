Scott Morrison sittenkin YK:n ilmastohuippukokoukseen

Australian pääministeri Scott Morrison osallistuu sittenkin YK:n ilmastohuippukokoukseen ensi kuussa Skotlannin Glasgow’ssa. Morrison oli aiemmin vihjaillut jättävänsä huippukokouksen väliin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perjantaina Morrison vahvisti toimittajille osallistuvansa Glasgow’n kokoukseen ja kuvaili sitä tärkeäksi tapahtumaksi.

Australia on yksi maailman suurimmista hiilen ja maakaasun viejistä, ja on vältellyt toistaiseksi asettamasta tavoitetta hiilineutraaliudelle. Morrisonin keskustaoikeistolainen hallitus on kaavaillut vuoden 2050 asettamista tavoitteeksi, mutta ei ole suostunut mihinkään sitoviin tavoitteisiin.

Morrisonin hallitus on tukenut vahvasti maan taloudelle tärkeää hiilisektoria.