SDP julkaisi kuntavaaliohjelmansa – kokoomus iski välittömästi

SDP julkaisi tänään kuntavaaliohjelmansa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen lähetti välittömästi julkisuuteen tiedotteen, jossa hän sanoo ihmettelevänsä ”ristiriitaa SDP:n juuri julkaistun kuntavaaliohjelman pääviestin ja SDP:n hallituksessa ajaman politiikan välillä”.

SDP:n slogan kuuluu Pidetään huolta kunnista. Kunta pitää huolta meistä.

– On vaikea ymmärtää, miten SDP näin kevyesti sivuuttaa sen tosiasian, että he itse ovat nimenomaan ajamassa kuntien huolenpitoroolia ja toimintaedellytyksiä alas, kun ovat viemässä sosiaali- ja terveyspalveluita maakuntamalliin? Ikonen kirjoittaa.

Toinen esimerkki ristiriitaisuudesta on Ikosen mielestä ohjelman kohta, jossa SDP julistaa suhtautuvansa myönteisesti yritysten mukaan ottamiseen mukaan palveluiden tuottamiseen. Ikosen mukaan tämä on täysin vastakkaista sille, mitä SDP käytännössä tekee ja ajaa.

– Maakunta-sotessa ajetaan yksityistä palvelutuotantoa hyvin ahtaalle keinoista piittaamatta. Työkalupakki tässä on todella raaka: Mukana on esimerkiksi taannehtiva sopimusten mitätöiminen ja virkalääkärivaatimukset normaalille lääkärin ammattitaitoon kuuluvalle työlle. Sama asenne on nähtävissä suhteessa yksityisiin palveluntuottajiin myös varhaiskasvatuksessa. SDP:n toiminta kuvastaa pyrkimystä ajaa yksityiset pois julkisten palveluiden tuottamisesta, mutta ohjelmassaan se puhuu yksityisistä lämpimiä.

Ikosen mielestä SDP:n vaaliohjelma sisältää myös monia tärkeitä ja kannatettavia kohtia, joista Kokoomus voi olla samaa mieltä. Esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien korostaminen ja omaishoitajien aseman parantaminen ovat Ikosen mukaan tällaisia tavoitteita.