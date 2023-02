SDP kokoontui kampanjastarttiin Helsingissä – ”Kiky-maksut takaisin työnantajille”

SDP avaa vaalikampanjansa helsinkiläishotelli Clarionissa aamupäivällä. Puolueen iskulause kevään eduskuntavaaleihin on ”Rohkeutta olla sinun puolellasi”. Puolue pyrkii vahvistamaan julkista taloutta ennen kaikkea työllisyyttä vahvistamalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:n välitavoite on 80 prosentin työllisyysaste, joka veisi puolueen mukaan Suomen muiden Pohjoismaiden tasolle.

- Pidemmän aikavälin tavoitteen on oltava täystyöllisyys, eli tilanne, jossa työttömyysaste on selvästi alle 5 prosenttia, SDP:n vaaliohjelmassa todetaan.

SDP kertoi jo aiemmin viikolla tavoitteestaan, jonka mukaan yli 60 prosenttia nuorista tulee olla korkeakoulutettuja 2030-luvulla.

Talouskasvun tulosten on SDP:n mukaan jakauduttava oikeudenmukaisemmin. SDP haluaa perua loputkin kiky-sopimuksen toimista ja palauttaa työntekijöille siirretyt sosiaalivakuutusmaksut työnantajien vastuulle.

Tulevalla vaalikaudella SDP haluaa vahvistaa erityisesti peruskoulua.

– Jokaisen lapsen on voitava oppia koulussa riittävät taidot ja jokaisella opettajalla on oltava riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. SDP:n tavoitteena on palauttaa suomalainen peruskoulu Pisa-mittausten kärkeen, SDP toteaa tiedotteessaan.

PUOLUE tavoittelee koulutuksen vahvistamista myös muilla asteilla. Tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esikoulu. SDP haluaa panostaa myös korkeakoulujen opetukseen ja tutkimukseen.

– Lisäksi tarvitsemme enemmän aikuiskoulutusta, jotta jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan läpi työuran.

SDP nousi perussuomalaisten ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen torstaina julkaistussa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi nyt 19,1 prosenttia vastaajista.