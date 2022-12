SDP löi pöytään ehdotuksen sähkön hintakatosta kotitalouksille – nyt tuli Annika Saarikon vastaus

Eduskunta käy paraikaa keskustelua valtion ensi vuoden budjetista. SDP:n eduskuntaryhmä toi saliin ison poliittisen uutisen SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttäneen kansanedustaja Riitta Mäkisen suulla. Johannes Ijäs Demokraatti

– SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että tässä tilanteessa tarvitsemme määräaikaisen sähkön hintakaton kotitalouksien sähkölle. Hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle kahteenkymmeneen senttiin per kilowattitunti. Hintakatto tarvitaan talven ajaksi, jotta tilanne saadaan vakautettua, Mäkinen sanoi salissa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) oli pakotettu käyttämään suuren osan budjettia käsitelleiden puolueiden ryhmäpuheenvuoroihin vastaamisestaan tämän esityksen puntaroimiseen.

– Pidän esitystä erittäin ymmärrettävänä ottaen huomioon tilanteen suomalaisissa kodeissa. Pidän sitä erittäin ymmärrettävänä, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan käynnissä työ, jossa arvioidaan eri maiden käynnissä olevia ja valmistelussa olevia malleja sähkön hinnan hillitsemiseksi.

– Mutta koska keskustelemme täällä nyt valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä ja Suomen taloudesta, joudun totetamaan, että tämän esityksen mittakaava on miljardimittakaava. Minusta esityksen mittakaava on sitä luokkaa, että jos se on ajateltu rahoitettavaksi energiyhtiöiden lisäverollan (windfall-vero), on hyvä muistaa, että se vaikuttaa valtion budjettiin vasta vuonna 2024.

TÄMÄN jälkeen Saarikko tuli varsinaiseen pihviin eli vastaukseen pääministeripuolueelle. Saarikon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) on kutsuttava puolueet koolle.

– Mikäli tällaiseen ratkaisuun halutaan yhdessä päätyä, joka on ymmärrettävää kansalaisten kärsimysten ja energian hinnan vuoksi, sillä on niin massiivinen vaikutus alijäämäämme ja valtiontalouteen, että pidän perusteltuna vaalikauden ollessa näin loppusuoralla ja vaikutuksen koskien koko ensi vuoden alijäämää, että pääministeri kutsuu tästä aiheesta keskustelun hallitus-oppositiorajan yli, Saarikko lausui.

Saarikon mukaan on iso kansallinen kysymys koko Suomelle, mikäli päädymme valmistelemaan hintakattoa.

– Minä olen avoin kaikille ehdotuksille, jotka ratkaisevat tätä tilannetta. Niitä ehdotuksia hallituksen piirissä on valmisteltu monia, tuotu eduskuntaan, tehty päätöksiä ja valmistelua tehdään koko ajan…Esityksen miljardimittakaava on sitä luokkaa, että asiasta on perusteltua käydä yhteistä keskustelua.

Saarikko toivoi myös lisää tietoa siitä, minkälaista mallia SDP tarkalleen ottaen esittää.

Valtiovarainministerin mukaan on myös tärkeää arvioida myös, millaiseksi sähkön hinta voi kehittyä, koska sillä on merkitystä vuodelle 2024 windfall-veron kertymän osalta ja sen osalta, mitä hintakattoehdotus valtiontaloudelle maksaa.

– Nämä uudet ratkaisut edellyttävät taloudessa uusia poikkeuslausekkeita, mikäli tähän päädyttäisiin.

SAARIKKO kuvasi tilannetta Suomessa vakavaksi, ei pelkästään sähkön hinnan vuoksi vaan myös sähkön saatavuuden vuoksi.

Hän muistutti, että osana ensi vuoden budjettia hallitus on jo toteuttanut eri toimia, joilla tuetaan kansalaisia ja koteja, joissa sähkölaskut kasvavat kohtuuttomimmiksi ja suurimmiksi.

– Aivan, kuten täällä sosialidemokraatit ryhmäpuheenvuorossaan esitti kuitenkin kuluneen syksyn aikana asiat ovat osaltaan sähkön saatavuudessa ja sitä kautta hinnassa kehittyneet huonompaan suuntaan, kun uutiset Olkiluodosta ovat olleet ikävää kuultavaa. Edelleen on epävarmuus siitä, missä vaiheessa Olkiluoto 3 tulee vahvistamaan sähköntuotantommme täysimääräisesti.

Saarikon mukaan Suomi on tehnyt kaikkensa sen eteen, että EU-pöydissä löytyisi yhdessä ratkaisu, jolla sähkömarkkinaa voitaisiin muokata.

Sanna Marin ei ollut budjettikeskustelussa paikalla.

– Parhaillaan pääministeri on loppuviikon Brysselissä, jossa aivan varmasti huippukokouksessa käsitellään taas kerran energiakriisiä puhumattakaan siitä, mitä energiaministerit ovat tehneet koko tämän syksyn ajan. Valitettavasti EU-pöydissä ei ole saatu yhteistä ratkaisua. Se on erittäin turhauttavaa ja tätä työtä ja taistelua on jatkettava, Saarikko totesi.