SDP nimesi lisää eurovaaliehdokkaita

SDP on nimennyt kolme uutta ehdokasta kesäkuun eurovaaleihin. Demokraatti Demokraatti

Viivi Järvelä työskentelee Oulun yliopistolla väitöskirjatutkijana neurologisten sairauksien solutason mekanismien parissa. Hän toimii myös Kemin kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston 3. varapuheenjohtajana sekä on toinen SDP:n Lapin piirin puoluevaltuutetuista.

– Euroopan on toimittava rohkeasti ja kunnianhimoisesti ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan puolesta sekä oltava edelläkävijä vihreän ja puhtaan teknologian saralla. Myös Suomella on tässä paljon pelissä, sillä vaikka Suomi on hyvässä vauhdissa kohti fossiilitonta energiatuotantoa ja kansallinen ilmastopolitiikkamme on kunnianhimoista, puhdas luontomme arktisella alueella on mitä suurimmissa määrin vaarassa, mikäli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei kyetä pikaisesti rajoittamaan, Järvelä sanoo tiedotteessa.

Emilia Kangaskolkka on Demarinuorten puheenjohtaja ja yhteiskuntatieteiden ylioppilas Liperistä.

– Me elämme maailmassa, jossa ihmisoikeuksia ei voi ottaa itsestäänselvyytenä ja EU-eron perään haihatellaan. Olen ehdolla eurovaaleissa, sillä minun sukupolvelleni Euroopan unioni on ollut aina olemassa – ja entistä vahvemmaksi se on myös rakennettava. Äärioikeistolaisten voimien noustessa Euroopassa, meidän sosialidemokraattien riveissä vastuuntunto yhteisestä Euroopan unionista vahvistuu. Me rakennamme taloudellisesti kestävän ja ihmisille inhimillisen Euroopan unionin, jossa ilmaston ja luonnon kantokyky määrätietoisesti turvataan. Me olemme niitä, jotka edustavat luottamusta tulevaisuuteen pimeiden voimien keskellä, Kangaskolkka puolestaan kertoo.

Päivi Niemi-Laine työskentelee parhaillaan JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtajana.

– Työntekijöiden ja yritysten asema Euroopassa on saatava vakautettua. Eurooppa ja Euroopan valtiot tarvitsevat työntekijöitä ja yrityksiä hyvinvoinnin luontiin. Reilu työelämä tarvitsee eurooppalaisia ammattiliittoja ja työnantajaliittoja sopimaan yhdessä palkoista, työajoista, työhyvinvoinnista ja näihin vaikuttavista työelämän lainsäädännöstä. On myös kehitettävä sisämarkkinoita, osaamisen parempaa tunnistamista sekä toimivien käytänteiden kehittämistä ja levittämistä kaikilla koulutusasteilla. Julkiset palvelut tukevat kaikkien menestymistä, luovat tasa-arvoa ja turvaa työntekijöille sekä työnantajille, kuten nähtiin korona-aikana, Niemi-Laine sanoo.

SDP on jo aiemmin julkistanut kahdeksan ehdokasta tuleviin vaaleihin.