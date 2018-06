SDP nousi ykköseksi myös Ylen gallupissa – kokoomus hiipui, keskusta piristyi

Antti Rinteen (oikealla) johtama SDP on nyt ykkönen myös Ylen kannatusmittauksessa. Petteri Orpon kokoomuksen alamäki jatkuu.

Ylen teettämän puoluekannatusmittauksen mukaan kokoomus on painunut niukasta johtoasemasta toiseksi suosituimmaksi puolueeksi.

Suosituin puolue gallupin mukaan on nyt SDP, jonka kannatus on pysynyt 20 prosentissa. Kokoomuksen kannatus puolestaan laski Ylen edelliseen mittaukseen verrattuna 0,9 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,3 prosentissa. Kokoomuksen kannatus laski myös edellisessä mittauksessa.

Kolmantena olevan keskustan kannatus puolestaan nousi tuoreimmassa mittauksessa 0,6 prosenttiyksikköä 17,6 prosenttiin.

Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen näkee tuloksissa jo vuoden päässä siintävien eduskuntavaalien tuomaa jännitystä.

– Kärjen osalta tilanne on tiukka, kuten se on ollut jo jonkin aikaa. Tässä on nyt kaksi aika lailla rinnakkain eikä kolmaskaan enää kovin kaukana ole. Kuka tahansa heistä voi vielä voittaa, kun maaliviiva tulee, Pajunen sanoo Ylellä.

Neljäntenä on vihreät 14,4 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus laski 0,5 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliiton kannatus puolestaan laski 0,2 prosenttiyksikköä 8,9 prosenttiin. Myös perussuomalaisten kannatus laski 0,2 prosenttiyksikköä ja on nyt 8,3 prosentissa.

RKP:n ja sinisten kannatukset puolestaan nousivat 0,2 prosenttiyksikköä ja kristillisdemokraattien 0,1 prosenttiyksikköä. RKP:n kannatus on gallupin mukaan nyt 3,9 prosenttia, kristillisdemokraattien 3,4 prosenttia ja sinisten 1,7 prosenttia.

Gallupin toteutti Taloustutkimus touko-kesäkuussa, ja siihen vastasi lähes 3 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.