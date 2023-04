SDP on matkalla oppositioon – mitä oikein tapahtui?

Suomeen puuhataan oikeistohallitusta, jonka kokoonpanossa on historiallista paitsi RKP:n ja perussuomalaisten yhteistyö myös porvarikokoonpanoihin perinteisesti kuuluneen keskustan poissaolo. Moni on kysynyt, tekikö SDP ”tarpeeksi” päästäkseen mukaan neuvotteluihin. Simo Alastalo Demokraatti

Säätytalon neuvotteluissa aloittavat 2.5. kokoomuksen johdolla perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.

Jos hallitus syntyy, kokoomuksen ja RKP:n arvoliberaalit kärsivät hiljaista hätää. Helsingin Sanomien vaalikoneanalyysien perusteella Säätytalolle suuntaa porukka, joka on arvoiltaan keskimääräistä kansalliskonservatiivisempi.

Hallituksen rungon muodostavat vaalien kaksi suurinta voittajaa. Kolmanneksi tullut SDP, joka kasvatti myös paikkamääräänsä, on jäämässä oppositioon. Tästä on virinnyt keskustelua.

PITKÄAIKAINEN SDP-poliitikko Erkki Tuomioja on kysellyt Twitterissä, olisiko SDP:n pitänyt olla tunnusteluvaiheessa aktiivisempi ja osoittaa suurempaa valmiutta hallitusneuvotteluihin. Kuten moni muu, Tuomioja olisi halunnut ensi viikolla nähdä SDP:n Säätytalolla.

En tiedä tarkkaan, mitä puolueiden välillä on tunnusteluvaiheessa tapahtunut. Julkisuuteen on kerrottu, että kokoomus oli SDP:n suuntaan passiivisempi kuin hallitustunnustelijana keväällä 2015 toiminut Juha Sipilä (kesk.). Tosin Sipiläkään ei demareita hallitukseensa ottanut, vaan valitsi Timo Soinin perussuomalaiset.

Kaikesta päätellen myös hallituksen muodostaja Petteri Orpo sai nyt oikeistopohjassa sen, mitä kokoomus halusi. Ennen vaaleja sinipunaa pidettiin kevyesti lämpimänä, mutta perussuomalaisten hyvä tulos muutti asetelmia.

Orpo perusteli SDP:n poisjättämistä talouden sopeutuksia koskevalla näkemyserolla. Sama ero oli nähtävillä jo vaalikampanjan aikana. SDP ei missään vaiheessa pitänyt kokoomuksen ajamia kuuden miljardin sopeutuksia realistisina. Sen sijaan perussuomalaisten talouslinja oli epäselvyydessäänkin kokoomuksen suuntaan joustavampi.

Perussuomalaisten talouslinja oli epäselvyydessäänkin kokoomuksen suuntaan joustavampi.

Talouskeskustelun ideologisuus jäi taas vaaleissa vähäiselle huomiolle, vaikka jättisopeutuksia tarjoiltiin heikentyvässä suhdannetilanteessa. Kokoomuksessa ei haaskattu happea puhumalla suhdanteiden merkityksestä.

Ilmeisesti leikkaukset saavat kaikessa rauhassa heikentää julkista taloutta ja sitä kautta yritystenkin kannattavuutta, kuten taloustoimittaja Jan Hurri Ilta-Sanomissa arvioi.

Vasemmiston linjaukset muistetaan leimata ideologisiksi, mutta oikea laita saa melko rauhassa brändätä näkemyksensä neutraaliksi talousjärjeksi ja puhua sopeutuksistaan välttämättöminä.

MYÖS kokoomus on puolue, jolla on ideologiset tavoitteet. Yksi tavoite on julkisen sektorin pienentäminen ja yksityisten palveluntarjoajien suurempi rooli. Jos Orpo saa oikeistohallituksen kasaan, tätä on luvassa. Ja keinojen järkevyys suhteutuu tavoitteeseen.

SDP:n päämäärät ovat perinteisesti olleet toisenlaisia.

Kokoomuksessa on haaveiltu vahvasta oikeistoyhteistyöstä jo pidemmän aikaa. On luultavaa, että tämä on vaikuttanut olennaisesti Orpon harkintaan.

Olisiko SDP:n pitänyt olla omalta osaltaan valmis rajuihin leikkauksiin, vaikka äänestäjät palkitsivat puolueen kokoomusta maltillisemman talousohjelman?

KUN tätä kysytään, on todettava, ettei kukaan tiedä, kuinka paljon SDP:n olisi pitänyt linjastaan tinkiä päästäkseen edes hallitusneuvotteluihin.

Soinin mukaan SDP vaihtoi kaiken vallan ja ministeripestit toiseen varapuhemiehen paikkaan ”tosta vaan”. Näkemystä on vaikea allekirjoittaa.

Moni SDP:tä nyt arvosteleva on pettynyt tulevan hallituksen oikeistolaisuuteen. Taustalla on kuitenkin vaalitulos ja kokoomuslaisten into oikeistoyhteistyöhön.

Suomeen saatiin vaaleissa kolme miltei tasavahvaa puoluetta, joista kahden vahvimman talouslinja on lähellä toisiaan.

Ei ole sen kolmannen vika, jos nämä kaksi nyt löysivät toisensa, vaikka se pahalta tuntuisikin.