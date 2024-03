SDP on vaatinut Riikka Purraa tänään täysistuntosaliin – miten käy, kun hallitus on iltakoulussa?

SDP:stä on vaadittu nimenomaan valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) osallistumaan keskusteluun hallituksen työttömyysturvaleikkauksista.

Eilisessä täysistunnossa SDP esittikin asian käsittelyn pöytäämistä tulevan viikon tiistaille, perussuomalaisten vastaus oli esittää siirtämistä tämän viikon torstaille. Asiasta äänestettiin tänään ja perussuomalaisista esitetty kanta voitti äänin 98-48. Niinpä keskustelu työttömyysturvalaista jatkuu tänä iltana päivän toisessa täysistunnossa.

Nähdäänkö Purraa paikalla? Tuskin nähdään ja tuskin nähdään muitakaan ministereitä, sillä Demokraatin tietojen mukaan hallitus kokoontuu vielä tänään iltakouluun.

Tämän päivän täysistunnosta on kuitenkin kello 22 aikaraja, joten on mahdollista, että istunnosta tulee jälleen hyvin pitkä ja ministereillä on halutessaan mahdollisuus saapua paikalle.