SDP pettyi, Purraa ei näkynyt – Lindtman perussuomalaisille: “Mitä te pelkäätte?”

Eilisen keskustelussa SDP oli ehdottanut asian pöytäämistä ja siirtämistä ensi viikon tiistaille. Perussuomalaiset puolestaan tekivät esityksen jatkamisesta tänään torstaina, mikä voitti tänään kyselytunnin jälkeen suoritetun äänestyksen.

SDP halusi, että nimenomaan valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) saapuisi saliin ottamaan kantaa ja vastaamaan kysymyksiin leikkauksista. Purraa ei kuitenkaan nähty salissa tänäänkään. Hän oli hallituksen iltakoulussa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi salipuheenvuoroissaan, että oppositio on yrittänyt kolmen päivän ajan saada valtiovarainministeri Purralta vastauksia asiallisiin ja oikeutettuihin kysymyksiin.

– Valtiovarainministeri Purralla oli eilen mahdollisuus tulla tänne istuntoon. Hän ei sitä tehnyt. Hänellä on tänään mahdollisuus tulla tänne istuntoon. Hän ei ole sitä tehnyt. Mediatietojen mukaan hän on hallituksen iltakoulussa, ja voin kertoa, että kymmeniä iltakouluja istuneena eduskuntaryhmän puheenjohtajana tiedän, että kyllä sieltä iltakoulusta, joka jatkuu näihin aikoihin asti, on mahdollisuus aikataulujen puitteissa myöskin tulla tänne eduskuntaan. On mahdollista siirtää oma esitys ja esittely joko alkuun tai loppuun tai tulla välillä eduskuntaan ja sitten mennä takaisin. Se olisi mahdollista, mutta syystä tai toisesta tähän ei ole halua, Lindtman sanoi.