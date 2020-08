SDP teki puoluekokouksessaan useita vahvoja tulevaisuutta suuntaavia linjauksia

Sdp:n 46. puoluekokous on ohi. Satakunnan puoluekokousryhmä osallistui yhtenäisenä kokouksen työhön. Julkaisemme vielä otteita puheista ja puoluekokouksen herättämistä ajatuksista.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Outi Veijonaho – SDP:ssä jokaisella on oltava mahdollisuus päästä toteuttamaan intohimoaan ja paloaan

Olemme ottaneet askelia uudistumisen suuntaan. Uusi puheenjohtajistomme puheenjohtaja Sanna Marinin johdolla on raikas tuulahdus meidän imagoomme, askel ulos median rakentamasta ukkoutuvan puolueen profiilista. Meidän on tehtävä muillakin tavoin näkyväksi, että tämä profilointi on virheellinen ja SDP on kaiken ikäisten ja erilaisen taustan omaavien puolue.

Eräs toveri sanoi tulevien kuntavaalien ehdokasasettelua pohtiessamme, että paras mustikkasoppa tulee, kun sekoitetaan uuden sadon ja vanhan sadon marjoja keskenään. Tämä on äärimmäisen hyvä nyrkkisääntö myös meidän toimintaamme. Sitä tulee toteuttaa niin järjestelmällisesti, ettei kenellekään jää epäselväksi että SDP:ssä jokaisella on mahdollisuus päästä toteuttamaan intohimoaan ja paloaan.

Lause ”Kyllä nuoria pitää saada mukaan, mutta tähän tarvitaan joku kokeneempi”, pitää laittaa kokonaan pannaan, sillä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue on meidän kaikkien puolue, eikä meillä ole varaa jättää syrjään ketään nuorta tai uutta toimijaa, jolla on intoa ja paloa tehdä töitä yhteisen hyvän eteen. Mikään tehtävä ei ole niin pyhä tai konkarikorvamerkitty, ettei siihen voitaisi valita siihen sopivin toimija ikään tai kokemusvuosiin katsomatta.

Ari Reunanen – Puolue teki useita vahvoja tulevaisuutta suuntaavia linjauksia

Varmasti jokaiselle puoluekokousedustajalle on aivan ensi sijaisesti jäänyt mieleen Sanna Marinin historiallinen valinta yksimielisesti puolueen puheenjohtajaksi. On ollut etuoikeus olla valitsemassa Sannaa luotsaamaan puoluetta ja Suomea kohti tulevaisuutta.

Sanna onnistui myös hienosti puheessaan nostamaan esille työajan lyhentämisen mahdollisuudet. Kuten Sanna sanoi: ”merkityksellisen ja vapaan elämän rakentaminen on sosialidemokratian tehtävä”. Työaikaa on aikaisemminkin onnistuttu lyhentämään menestyksellisesti ja ihmisten elämää parantavasti. Se on mahdollista myös nyt. Vahva puhe, jonka linjalla yhdessä puoluekokouksen päätöksien kanssa on hieno rakentaa tulevaa.

Puoluekokouksessa helposti jää pimentoon varsinaiset poliittiset asiakysymykset. Tällä kertaa ei. Puolue teki useita vahvoja tulevaisuutta suuntaavia linjauksia ja näyttää taas kehityksen tietä esimerkiksi työaikakysymyksissä. Ja tietysti itse olen todella iloinen siitä, että Satakunnan piirin tuella tekemäni aloite heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien oikeudesta työelämäosallisuuteen eteni puoluekokouksen päätöksellä eteenpäin.

Paula Kivimäki – Ensikertalaisena mukana puoluekokouksessa

Haaveeni toteutui, kun minut valittiin varsinaiseksi puoluekokousedustajaksi. Tuntui todella hienolta olla mukana tätä suurta kokonaisuutta. Pääsin myös valiokuntatyöskentelyyn mukaan eli Laki-, hallinto-, demokratia-, maahanmuutto- ja sisäistä turvallisuutta käsitteleviä aloitteita oli 28 kpl ja SDP:n poliittiseen ohjelman tekoon.

Kun en ole aikaisemmin osallistunut SDP:n puoluepäiville edes tarkkailijan ominaisuudessa, niin ei ole mihin verrata. Harmillista oli, kun lauantaina valiokuntatyöskentelyä oli päällekkäin ja salissa oli äänestyksiä muiden ryhmien aloitteista. Minä ensikertalaisena en ainakaan osannut katso mitkä aloitteet käsiteltiin mihinkin aikaan, sitä vaan kaiken vapaa-ajan käytti salissa ja oli silloin mukana äänestämässä asioista.

Puoluekokousillallinen oli yhdistävä tekijä meidän Satakunnan osallistujille ja varmasti myös muiden maakunta-alueiden osallistujien kohdalla.

Puoluekokouksessa koin myös myötätuntoa sekä liikutuksen tunteita, olihan siellä poliittisia puheita, juhlapuheita, kannanottoja, ehdokkaiden puheenvuoroja, kukittamisia, kunniajäsenten muistamisia.

Seuratessani osallistujien ikäjakaumaa, havaitsin, että siellä oli paljon nuoria ja kolmen – neljänkymmenen vuoden ikäisiä puoluekokousedustajia. Mitä enemmän siellä on nuoria sitä enemmän nuoret saavat sellaisia aloitteita läpi jotka ovat heille tärkeitä.

Antti Vuolanne – Demarit ovat rakentaneet pohjoismaisen hyvinvoinnin mallia

Ihmisyys ja avoin yhteistyö kaikkien tahojen kanssa, jotka haluavat edistää yhdenvertaista hyvinvointia, on demareille tärkeää. Tämä tulee periaatejulistuksessa selkokielisesti esille.

Demarit ovat rakentaneet pohjoismaisen hyvinvoinnin mallia. Yhdenvertainen koulutus on lisännyt valinnanvapautta. Julkinen omistus on pohdittava tarkoituksenmukaisuuden kautta. Markkinat ovat demareille hyvä renki, mutta ohjaamattomana huono isäntä, etenkin kestävän kehityksen ja luonnon kannalta.