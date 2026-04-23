SDP torjui kiireellisen käsittelyn – tiedusteluvaltuuksien laajentaminen siirtyy

SDP ei hyväksy turvallisuusviranomaisten tiedusteluvaltuuksien laajentamisen edellyttämän perustuslain muutoksen käsittelyä kiireellisenä. Eduskuntaryhmän yksimielisestä kannasta kertoi medialle torstaina ryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan SDP:n ryhmä totesi, että perustuslain pykälää 10 on tarpeen kehittää.

– Meidän tulee vastata muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tuomiin uusiin uhkiin tai esimerkiksi Venäjän vakoiluun. Viranomaisilla on oltava riittävät tiedusteluvaltuudet ehkäistä tällaisia rikoksia, Tuppurainen kommentoi eduskunnassa.

– Me emme kuitenkaan näin lähellä eduskuntavaaleja näe pakottavia perusteluita ja tarpeita perustulain muutamiselle kiirellisessä menettelyssä.

KIIREELLINEN muutos olisi edellyttänyt eduskunnalta 5/6-enemmistöä, joka ei ilman SDP:tä onnistu.

Perustuslain 10 pykälän muutos voi ennen eduskuntavaaleja edetä vain normaalissa perustuslain säätämisjärjestyksessä, jolloin laki jätetään vaalien yli lepäämään. Muutoksen voimaantulo siirtyy siis tulevalle hallituskaudelle.

Tiedusteluvaltuuksia koskevat muutokset muun muassa poliisilakiin, voidaan säätää vasta perustuslain muuttamisen jälkeen, joten nekin siirtyvät seuraavan hallituksen työlistalle.

Tuppuraisen mukaan SDP olisi halunnut käsitellä perustuslain muutoksen samassa yhteydessä kuin varsinainen viranomaisten toimivaltuuksia koskeva lainsäädäntö. Näin meneteltiin muun muassa tiedusteluvalvontalakien kohdalla vuonna 2018.

Toimivaltuuksia koskevat lakimuutokset olisivat Tuppuraisen mukaan tulossa eduskuntaan vasta syksyllä, jolloin perustuslakia olisi kiireellisessä käsittelyssä jo ehditty muuttamaan.

– Ei olisi ihanteellista käsitellä perustuslainmuutosta kiireellisellä menettelyllä ensin ja antaa ikään kuin (hallitukselle) vapaat kädet näiden varsinaisten substanssilakien säätämiseen. Nämäkin lait ovat SDP:lle monelle tavalla hyvin tärkeitä ja haluamme tehdä huolellista työtä, jotta viranomaisten toimivaltuudet ovat tarkkarajaisia ja kaikki oikeustoimet voidaan varmistaa.

KANSANEDUSTAJA, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä huomautti, ettei viranomaisten tulevista toimivaltuuksista ole toistaiseksi tietoa.

Käytännössä sotilas- ja siviilitiedustelua ollaan sallimassa ihmisten kotirauhan suojassa. Poliisi olisi saamassa myös uudenlaiset valtuudet uhkaperusteiseen rikostiedusteluun vakavimmassa järjestäytyneessä rikollisuudessa ilman konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä.

– Mikäli hallitus olisi pitänyt tätä perustuslain 10 pykälän muuttamista niin kiireellisenä, kun se nyt haluaa viestittää, niin hallituksella olisi ollut mahdollisuus tuoda tämä esitys jo aiemmin eduskuntaan, Tuppurainen sanoi.

Hän vaikutti ihmettelevän miksi kiireellistä esitystä ajetaan eduskunnassa läpi vasta nyt ja erillään viranomaisten valtuuksia koskevista lakiesityksistä.

– Emme tiedä millaista poliittista harkintaa on tehty, että ollaan tuomassa ensin perustuslain muutos kiireellisenä eduskuntaan ja vasta myöhemmin ne varsinaiset substanssilait.

Uutista täydennetty klo 18.05.