SDP:n eduskuntaryhmä koolla Kuopiossa – Väätäinen listaa tärkeimmät keskusteluaiheet

Kokouksen yhteydessä pääministeri Sanna Marin ja SDP:n ministerit sekä kansanedustajat tutustuvat Kuopion kaupungin ja sen lähialueilla eri kohteisiin.

SDP:n kansanedustajia on kansalaisten tavattavissa Kuopion torilla keskiviikkona kello 12 alkavassa yleisötilaisuudessa.

Kansanedustaja ja Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen (sd.) toteaa olevansa iloinen, että tänä kesänä Kuopion kaupunki saa toimia kesäkokouksen isäntänä.

”Näin koulujen jälleen käynnistyttyä on hyvä keskustella lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Suomessa lapset ja nuoret voivat lähtökohtaisesti hyvin, tästä huolimatta lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on kuitenkin paljon haasteita edelleen ratkaistavana. Huonovointisuuden ja huono-osaisuuden kasaantuminen yhä pienemmälle joukolle yhteiskunnassamme on pystyttävä pysäyttämään. Koronapandemia ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat näkyneet lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien lisääntymisessä sekä heikentyneessä turvallisuuden tunteessa ja tulevaisuudenuskossa. Oppimistulosten eroja ja sosiaalista eriarvoistumista on kurottava umpeen. Lisäksi lasten ja nuorten on saatava apua mielenterveyden ongelmiin silloin kun elämäntilanne sitä edellyttää. Muun muassa näihin lasten ja nuorten hyvinvointia rasittaviin ongelmiin meidän on löydettävä ratkaisuja ja näitä asioita haluan myös nostaa keskusteluun eduskuntaryhmämme kesäkokouksessa”, Väätäinen sanoo tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon hoitajapula on jatkunut vaikeana, ja kesän aikana pula hoitotyötä tekevistä on näkynyt ruuhkina päivystyksissä sekä pitkinä jonoina vanhusten hoivapaikkojen saannissa.

”Kyseessä on Suomen hyvinvointivaltion kannalta vakava tilanne, jonka ratkaiseminen edellyttää nopeita toimia hoitohenkilöstön riittävyyden parantamiseksi. Terveydenhuollon parissa työskentelevät hoitajat ovat hyvinvointivaltiomme arvokas voimavara, joista on pidettävä huolta. Hoitajapulan taustalla vaikuttaviin tekijöihin kuten alan veto- ja pitovoimaan, hoitotyön johtamiseen ja alan urakehitysmahdollisuuksiin on löydettävä kestäviä ratkaisuja”, Väätäinen sanoo.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Väätäinen toteaa, että Pohjois-Savossa kuten muillakin alueilla toiminnan aloittamista pitää katsoa rauhassa.

”Tämän kokoluokan uudistukset vaativat aikaa, eikä hanskoja pidä lyödä tiskiin liian aikaisin ongelmatilanteita kohdatessamme. Hyvinvointialueiden toiminnan onnistunut aloittaminen on myös riippuvainen hyvinvoivasta ja motivoituneesta henkilöstöstä. Siksi hyvinvointialueiden riittävä rahoitus on edellytys, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet on mahdollista aidosti saavuttaa.”