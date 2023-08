SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous alkaa tänään Vantaalla. Ohjelmassa on muun muassa SDP:n väistyvän puheenjohtajan Sanna Marinin poliittinen tilannekatsaus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP tiedotti tänä aamuna, että kokouksessa vierailee myös EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Urpilainen on entinen SDP:n puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri. Häntä on julkisuudessa arveltu SDP:n tulevaksi ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleihin. Urpilainen on aiemmin sanonut harkitsevansa ehdokkuutta.