SDP:n Elisa Gebhard kannustaa kapinoimaan auktoriteetteja vastaan: ”Politiikassa ei saa olla miellyttämisenhaluinen”

Seitsemän vuotta sitten Elisa Gebhard (sd.) oli sopimassa kanssani kansanedustajana työskennelleen Jutta Urpilaisen Olipa kerran minä -haastattelusta. Nyt Gebhard on itse D-kasvo-haastateltavana tuoreena kansanedustajana. Virpi Kirves-Torvinen

Takana ovat kahdet kunta- ja eduskuntavaalit. Myös vastikään pääministeri Sanna Marinin (sd.) erityisavustajana Gebhard pääsi näkemään ja kokemaan paljon, mutta ei tekemään itse politiikkaa. Helsingin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa Gebhard on vaikuttanut vuodesta 2021. Gebhard on ehtinyt toimia myös nykyisin EU-komissaarina työskentelevän Jutta Urpilaisen (sd.) avustajana.

Paikka Arkadianmäeltä irtosi 5 872 äänellä Helsingin vaalipiiristä.

Me saamme herättää tunteita.

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS, omien arvojen puolustaminen suoraselkäisesti, tinkimättömyys, hyvä päätöksentekokyky paineen alla; Gebhard luettelee Sanna Marinilta ja Jutta Urpilaiselta oppimiaan asioita. Moni on ollut kiinnostunut siitä, millaista heidän kanssaan on ollut työskennellä.

Gebhard ei pidä sitä kuitenkaan olennaisena. Vaalikoneessa hän jätti esikuva-kysymyksen tyhjäksi.

– Politiikassa mallit ovat aika vaarallisia. Mielestäni pitäisi kapinoida auktoriteetteja vastaan, esikuva-ajattelu on huono lähtökohta. Kaikki päätökset tehdään yksitellen ja eri ajassa, hän pohtii.

Menneeseen juuttuminen politiikassa veisi Gebhardin mukaan väärille urille, yhdessä ajassa hyvä päätös ei välttämättä ole sitä toisena ajankohtana.

– Politiikassa ei saa olla miellyttämisenhaluinen. Ehkä olen oppinut Sannalta ja Jutalta tällaista ajattelua. Yksittäisissä asiakysymyksissä punnitsemme, pystymmekö seisomaan omien arvojemme takana.

Entä mitä Gebhard ajattelee Marinin perinnöstä SDP:lle?

– Hän on aika rohkea sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaipaamme ja olemme kaivanneet suorapuheisuutta. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä. Hän sanoi vaalikeskusteluissa, että yksittäiset henkilöt ovat pitäneet perussuomalaisissa aika rasistisia puheenvuoroja. Minkä takia sitä pitäisi hymistellä? Ei meidän tarvitse olla hajuttomia ja mauttomia. Me saamme herättää tunteita.

Myös Marinin hallitus suoriutui Gebhardin mielestä tavoitteistaan hyvin.

– Hallitus asetti kunnianhimoiset tavoitteet. Se uudisti ilmastolain ja loi polun Suomen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Hallitus ei heikentänyt heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta ja toteutti oppivelvollisuusiän noston, joka vaikutti kokonaisten sukupolvien tulevaisuuteen.

Vielä tässä vaiheessa Gebhard ei halua asettua kummankaan SDP:n puheenjohtajaehdokkaan, Krista Kiurun tai Antti Lindtmanin, taakse. Kumpi tahansa tehtävään asettuu, työ ei tule olemaan helppoa.

– Toivon, että jatkossakin puheenjohtaja seisoo omien arvojensa takana suoraselkäisesti ja tinkimättä. Oli täysin oikea ratkaisu, ettemme lähteneet esimerkiksi vaalikeskusteluissa tekemään omia leikkauslistoja.

Määrittely oikeisto- ja vasemmistodemareihin voi olla Gebhardin mukaan tarpeellinen silloin, kun on tarve selkeyttää jakolinjoja siitä, mitä mieltä joku on tietystä asiakysymyksestä.

– Minulle on sama, miten muut haluavat itseään asemoida. Vaalikoneiden perusteella olen selkeästi vihervasemmistolainen ja allekirjoitan sen myös itse. Harvoin minkään puolueen sisällä ihmiset kokevat olevansa täysin samaa mieltä kaikesta. Sen sijaan toisia ei pitäisi lokeroida.

Pride on protesti, ja olen aina mennyt sinne omana itsenäni.

VAPPUPUHEESSAAN Käpylän työäentalolla Gebhard siteerasi yhdysvaltalaista ihmisoikeusaktivistia Rosa Parksia: ”Sinun ei pidä koskaan pelätä sitä, mitä teet, kun se mitä teet, on oikein”.

– Se on elämässäni yleinen ohjenuora. On paljon tilanteita, joissa olisi ehkä helpompi joustaa omista periaatteistaan. Politiikassa tulee esiin neuvottelutilanteita, joissa pitäisi päästä eteenpäin. Aina tarvitsemme neuvottelukykyä, mutta fundamentteja pitää pystyä puolustamaan.

Kesäkuu on Pride-kuukausi, jolloin vietetään myös Helsinki Pride -viikkoa. Gebhard oli itse 2010-luvun alkupuolella Setan nuorten puheenjohtaja. Hänen kokemuksensa mukaan SDP:n sisällä suhtautumiseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin on ollut hyvä.

– Olemme pystyneet seisomaan näiden asioiden takana suoraselkäisesti, edistämään ja olemaan yhtenä rintamana esimerkiksi translain puolesta. Vähemmistöjen asioiden ei tule olla vain vähemmistöjen asioita vaan kaikkien ihmisten asioita. Silloin asiat muuttuvat.

Erityisen hienoa demareissa hänen mielestään on joukon moninaisuus.

– Meillä on hyvin erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia edustajia, aktiiveja ja äänestäjiä. Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin ja ihmisarvon jakamattomuuteen; siitä ei ole poikkeuksia.

Gebhard osallistuu joka kerta Pride-kulkueeseen.

– Pride on protesti, ja olen aina mennyt sinne omana itsenäni.

Tänä keväänä ensin Helsinki Pride ja sitten Turku Pride ilmoittivat, että ne eivät tee yhteistyötä kokoomuksen ja keskustan kanssa.

– Olen tosi harmissani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokoomuslaisten ja keskustalaisten puolesta. Ymmärrän heidän reaktionsa ja kokemuksensa väliinputoamisesta.

Kyseisten puolueiden valtavirran reaktioon Gebhard pettyi arvoliberaalina, feministinä ja yhdenvertaisuusaktiivina.

– Sen sijaan, että he olisivat ajatelleet, miten minä voisin olla parempi liittolainen, he lähtivät ajatuksesta, että heidän tunteitaan on loukattu. Ei tässä ole kyse yksittäisten puolueaktiivien tunteista. Translakia vastustaneet kannattivat sitä, että Suomessa saa jatkossakin pakkosterilisoida ihmisiä.

