SDP:n Filatov: ”Työttömyysturvalla opiskelu on vihdoin helpottumassa”

Työttömyysturvalla opiskelu on vihdoin helpottumassa, iloitsee SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov . SDP on esittänyt tätä omaehtoisen opiskelun mallia jo pitkään.

Jatkossa saa opiskella ilman te-toimiston harkintaa työnhakija ei menetä työttömyysetuuttaan opintojen vuoksi, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Filatov kertoo Facebook-päivityksessään, että työttömällä säilyy opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Opintoja pidetään tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena. Nykyiset tarveharkintaiset mahdollisuudet opiskella työttömyysetuudella säilyvät esityksessä ehdotetun mallin rinnalla.

Valiokunta korosti mietinnössään sitä, että opiskeluoikeus pitää tulkita laajasti.

”SDP:n yleisturvamallissa halutaan yhdistää eri etuudet yhdeksi yleisturvaksi, jotta tällaisia erillispäätöksiä ei tarvitse tehdä työttömien kohdalla”, Filatov kirjoittaa.

Hän sanoo, että keskustelussa esiin on noussut 25 vuoden ikäraja.

”Onko se perusteltu vai ei. Yleisturvassa ikärajoja ei ole. Tässä laissa ikäraja on siedettävissä, koska nuorilla on monessa muussa erilaiset oikeudet ja velvoitteet. Nuoria halutaan ohjata tutkintoon tähtääviin ja pidempikestoisten opintojen piiriin. Sosiaaliturvan kokonaisremontissa koko ikärajasysteemi on perattava.”