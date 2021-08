SDP:n Heinäluoma vaatii valtion tukea pääkaupunkiseudun liikenteelle – ”HSL:n taloutta ei pidä paikata lippujen hintojen korotuksilla”

Pääkaupunkiseudun julkinen liikenne tarvitsee valtion tukea, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) katsoo. Hän muistuttaa, että kaupunkiseuduilla kannetaan suurta vastuuta Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Heinäluoman mukaan kaupungeilla täytyy olla riittävät resurssit toteuttaa uusia raideliikenteen hankkeita, jotta kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Hän toteaa, että siksi suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksiin tulisi ohjata nykyistä enemmän valtion rahoitusta.

– Meidän tulee vastata kaupunkiseutujen tulevaisuushaasteisiin entistä pontevammin niin ilmastokysymyksissä kuin kaupunkikehityksessä. Valtion rahoituksen kasvattaminen MAL-sopimusten kautta olisi luonteva keino tukea kaupunkien asuntorakentamista ja lisätä joukkoliikennettä, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Heinäluoman mukaan lisätuelle on akuutti tarve erityisesti liikennesektorilla. Helsingin seudun joukkoliikenne (HSL) on koronavirustilanteen seurauksena ajautunut ongelmiin, hän muistuttaa. HSL:n taloustilanne on huonoissa kantimissa vähentyneiden lipputulojen vuoksi.

– HSL:n taloutta ei pidä lähteä paikkaamaan lippujen hintojen korotuksilla, joka pahimmillaan vähentäisi entisestään joukkoliikenteen käyttäjämääriä. 1,5 miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutu tarvitseekin myös valtion tukea, jotta HSL:n talous saadaan kestävälle pohjalle, Heinäluoma linjaa.

Keskusta ehdotti viime viikolla MAL-sopimuksista luopumista ja siirtymistä maakunnallisiin sopimuksiin. Heinäluoman mukaan se tarkoittaisi toimivaksi todetusta mallista luopumista ja sirpaleisen tukiviidakon synnyttämistä.

– Tämä ei ole kenenkään osapuolen kannalta järkevää. Toimivaa konseptia on tässä ajassa viisasta vahvistaa. Siksi ehdotan, että MAL-sopimuksien valtion rahoituksen osuutta vahvistetaan.