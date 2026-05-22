SDP:n ja kokoomuksen naisjärjestöiltä yhteinen vaatimus

Demarinaiset ja Kokoomusnaiset vaativat SDP:tä ja Kokoomusta edistämään aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Molemmat naisjärjestöt ovat jättäneet asiasta aloitteet puoluekokouksiin.

SDP:n puoluekokous pidetään 23.-25.5. Tampereella ja Kokoomuksen 5.-7.6. Jyväskylässä.

Järjestöjen mukaan perustuslaillinen suoja turvaa tyttöjen ja naisten oikeudet myös tulevaisuudessa, vaikka poliittiset voimasuhteet muuttuisivat. Esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa.

Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin tai ovat tekemässä niin, kuten Espanja ja Ruotsi, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

– Aborttioikeus on ennen kaikkea terveyspoliittinen kysymys. Kun oikeus turvataan perustuslaissa, turvataan samalla naisten terveys, itsemääräämisoikeus omaan kehoon sekä ehkäistään vaaralliset, laittomat abortit, Kokoomusnaisten puheenjohtaja ja Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoo.

KANSAINVÄLISESTI verkostoitunut ja hyvin rahoitettu anti-gender-liike pyrkii järjestöjen mukaan aktiivisesti kaventamaan aborttioikeutta eri puolilla Eurooppaa. Aborttivastaiset toimijat ovat lisänneet vaikuttamistoimiaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin usein pelkoa ja virheellistä tietoa hyödyntäen.

– Pohjoismaat ovat kautta historian olleet tasa-arvon edelläkävijöitä. Nyt kohtaamme selkeän uhkan, johon on vastattava yhdessä. Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin on seuraava merkittävä tasa-arvoteko, jossa meidän on toimittava Ruotsin kanssa yhteisessä rintamassa puolustaaksemme kehollista itsemääräämisoikeutta, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.