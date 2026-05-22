Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.5.2026 06:41 ・ Päivitetty: 22.5.2026 06:41

SDP:n ja kokoomuksen naisjärjestöiltä yhteinen vaatimus

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Nainen tutkii aborttitietoa terveyskyla.fi/naistalo sivustolta Helsingissä 16. lokakuuta 2020.

Demarinaiset ja Kokoomusnaiset vaativat SDP:tä ja Kokoomusta edistämään aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Molemmat naisjärjestöt ovat jättäneet asiasta aloitteet puoluekokouksiin.

Demokraatti

Demokraatti

SDP:n puoluekokous pidetään 23.-25.5. Tampereella ja Kokoomuksen 5.-7.6. Jyväskylässä.

Järjestöjen mukaan perustuslaillinen suoja turvaa tyttöjen ja naisten oikeudet myös tulevaisuudessa, vaikka poliittiset voimasuhteet muuttuisivat. Esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa.

Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin tai ovat tekemässä niin, kuten Espanja ja Ruotsi, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

– Aborttioikeus on ennen kaikkea terveyspoliittinen kysymys. Kun oikeus turvataan perustuslaissa, turvataan samalla naisten terveys, itsemääräämisoikeus omaan kehoon sekä ehkäistään vaaralliset, laittomat abortit, Kokoomusnaisten puheenjohtaja ja Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoo.

KANSAINVÄLISESTI verkostoitunut ja hyvin rahoitettu anti-gender-liike pyrkii järjestöjen mukaan aktiivisesti kaventamaan aborttioikeutta eri puolilla Eurooppaa. Aborttivastaiset toimijat ovat lisänneet vaikuttamistoimiaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin usein pelkoa ja virheellistä tietoa hyödyntäen.

– Pohjoismaat ovat kautta historian olleet tasa-arvon edelläkävijöitä. Nyt kohtaamme selkeän uhkan, johon on vastattava yhdessä. Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin on seuraava merkittävä tasa-arvoteko, jossa meidän on toimittava Ruotsin kanssa yhteisessä rintamassa puolustaaksemme kehollista itsemääräämisoikeutta, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.5.2026
STTK:n edustajisto toivoo muutosten tuulia – ”Tämä hallitushan on tehnyt ihan superideologista politiikkaa!”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
22.5.2026
Arvio: Kadonneen jäljillä – Romeria pitää otteessaan enemmän kuvillaan kuin tarinallaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU