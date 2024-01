SDP:n johdosta välitön reaktio: ”Yhden vuoden lakkosuman jälkeen heille on koittamassa toiveiden tulevaisuus”

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm arvioi, että Satonen on varmasti tietoinen siitä, että työnantajien intressit lähteä neuvottelemaan ovat erittäin hatarat.

– Yhden vuoden lakkosuman jälkeen heille on koittamassa toiveiden tulevaisuus. Miksi siis uhrata isoja edistysaskeleita heille voitollisessa tilanteessa, Malm kysyy tiedotteessa.

Malm ennakoikin vilkasta lakkokevättä koko Suomeen sekä työmarkkinaosapuolten välien kylmenemistä entisestään.

– Vientimallissa otetaan esimerkkiä naapurimaastamme Ruotsista. Ruotsin mallista hallitus tosin on toteuttamassa vain työnantajaa hyödyttävät elementit. Malli on siis kaikkea muuta kuin oikea Ruotsin malli, jossa myös työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa. Satosen mallissa vahva vahvistuu ja heikko ennestään heikkenee.