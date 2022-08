SDP:n johto kävi ”avoimeksi ja rehelliseksi” kuvatun keskustelun kohusta – Marin: ”Uskoisin, että suomalaiset ihmiset ovat aika kyllästyneitä”

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo, että SDP:n johto on käynyt avoimen ja rehellisen keskustelun pääministeri Sanna Mariniin liittyvästä kohusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto kokoustivat tänään Lahdessa.

Lindtman kertoo ryhmän arvostaneen pääministerin viestiä siitä, että tilanteesta on otettu opiksi. Kaikkien tavoite on hänen mukaansa, että jatkossa päästäisiin puhumaan asioista eli politiikan sisältökysymyksiä. Pääministerillä on Lindtmanin mukaan ryhmän tuki.

Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd.) kuvasi niin ikään ryhmän keskustelua avoimeksi. Hänen mukaansa pääministeri sai vahvasti tukea ja viesti oli se, että yli ja eteenpäin päästään.

Pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei ollut tietoinen Kesärannassa otetusta kuvasta tai sen julkaisusta, koska ei ole Tiktokissa, missä kuva oli julkaistu.

Media kysyi Marinilta myös arviota kyvystä hoitaa pääministerin tehtävää.

– Pääministerin tehtävää olen hoitanut koko tämän kohun ajan. Uskoisin, että suomalaiset ihmiset ovat aika kyllästyneitä siihen, että tätä asiaa päivästä toiseen julkisuudessa puidaan ja käydään läpi. Myös itse olen totta kai hyvin väsynyt siihen, että tätä käydään läpi tällä yksityiskohtaisuuden tasolla. Joka päivä olen työni tehnyt ja pääministerin tehtäviä hoitanut koko tämän ajan joka päivä lomani jälkeen, Marin totesi.

Hän painotti moneen kertaan haluavansa keskittyä työtehtävien hoitoon.

– Meillä ovat vaikea syksy ja talvi edessä. Me kaikki tiedämme, että Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat aivan jokaiseen Euroopan maahan erityisesti korkeina energianhintoina ja muutoin korkeina hintoina. Meillä on paljon hallituksessa työtä tehtävänä. Budjettiriihi on edessä ensi viikolla, monia vaikeita päätöksiä. Eduskuntavaalit lähestyvät, joten itse aion kyllä käyttää oman aikani näiden asioiden hoitamiseen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on toivonut, että Marin antaisi selvityksen tai tiedonannon eduskunnalle pääministerin virkatehtävien hoidosta ja päätöksentekokyvystä.

– Nämä tapahtumat eivät ole vaikuttaneet millään tavalla pääministerin työtehtävien hoitoon tai virkani hoitoon. Kaikki nämä tehtävät olen hoitanut. Kyllä soisin, että eduskunnassa käsiteltäisiin ennen muuta politiikkaa, sen sisältöjä, niitä asioita joita työssämme teemme emmekä kävisi yksittäisten ihmisten yksityiselämää läpi, vaikka se olisikin pääministerin yksityiselämä, Marin totesi.