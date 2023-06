SDP:n kansanedustajalta vaatimus Petteri Orpolle

SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vaatii Petteri Orpolta (kok.) ja tulevalta hallitukselta jämeriä toimia puhtaan ja kestävän tulevaisuuden puolesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat globaaleja ongelmia, jotka eivät odota. Suomi ei voi näissä asioissa katsoa peruutuspeiliin, kun muu maailma menee eteenpäin. Ilmasto- ja luontokestävä politiikka on myös Suomen talouden etu. Me tarvitsemme vihreää siirtymää ja siihen liittyviä uusia mahdollisuuksia. Toivottavasti Säätytalolla ei katsota tässä asiassa menneisyyteen, Marttila viestittää tiedotteessaan.

Tänään vietetään Maailman ympäristöpäivää. Marttilan mukaan vuosittainen teemapäivä tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ympäristön merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, jotta sekä nykyiset että tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä. Tänä vuonna teemana on muovisaasteen vähentäminen.

– Ihmisen toiminta kuormittaa nykyisellään kestämättömällä tavalla luontoa. Muovisaaste on yksi konkreettinen esimerkki seuraamuksista. Muovi on levinnyt kaikkialle ympäristöön ja mikromuoveja löytyy jopa juomavedestä. Etenkin mikromuovin siivoaminen luonnosta on mahdotonta, joten tarvitsemme lisätoimia muovisaasteen estämiseksi ja siihen puuttumiseksi, Marttila vaatii.