SDP:n kunniajäseneksi kutsuttu Leena Mustonen: ”Minusta ette saa räksyttäjää”

”SDP:ssä ollaan hyvällä mallilla. Johtoporukka näyttää esimerkkiä siitä, että nuoret ja naiset pärjäävät päättäjinä. Minä olin aikoinaan kummajainen, kun olin alle kolmekymppinen nainen politiikassa”, SDP:n kunniajäseneksi puolueen 46. puoluekokouksessa kutsuttu Leena Mustonen toteaa tyytyväisenä.

Sanna Husa Demokraatti / Oulu

Leena Mustonen toimi Kuusamossa valtuutettuna yli 32 vuotta, aina vuoteen 2017 asti. Hän aloitti uransa kaupunginvaltuustossa jo vuonna 1985. Kuntapolitiikkaan mukaan lähteminen ei ollut hänelle itsestään selvä asia.

”Kun minua kysyttiin ensimmäistä kertaa ehdokkaaksi, olin työelämässä ja lapseni olivat pieniä. Kysyin asiaan mieheni mielipidettä. Hän vastasi, ettet sinä siinä mitään menetä, jos asetut ehdolle. Ajattelimme kai molemmat, etten mene kuitenkaan läpi. Kun valtuustopaikka vaali-iltana varmistui, purskahdin itkuun ja sanoin miehelleni, että se on kuule sinun syy!”

Nyt muisto jo naurattaa Mustosta. Ehdokkaaksi suostuessaan hän päätti yhdestä periaatteesta, josta on pitänyt kiinni kaikki menneet vuosikymmenet.

”Keskustavoittoisessa Kuusamossa pärjää demarina, mutta se vaatii hyviä neuvottelutaitoja. Sanoin nuorena mukaan lähtiessäni, että minusta ette saa räksyttäjää. Jos en pärjää neuvottelutaidoilla, niin en kuitenkaan lähde räksyttämäänkään.”

”Tarvitaan valtavasti omaa tahtoa”

Mustosen ura vaikuttajana ei ole rajautunut ainoastaan kuntapolitiikkaan. Hän on työskennellyt puolueen eri tasoilla, kuten puoluevaltuustossa ja lisäksi hän on ollut aktiivinen esimerkiksi Tradekan toiminnassa. SDP:n kunniajäsenyyttä hän arvostaa suuresti.

”Tämä tuntuu aivan mahdottoman hyvältä. Olen joskus ajatellut, että tällaista ei satu minun kohdalleni, koska tekemiseni ovat olleet niin arkisia”, Mustonen toteaa omaan vaatimattomaan tapaansa.

Kokemuksiensa perusteella Leena Mustonen kannustaa uusia ihmisiä poliittisen järjestötyön pariin. Muiden johdateltavaksi ei politiikassa kannata ajautua.

”Politiikka on todella antoisaa. Tässä tarvitaan valtavasti omaa tahtoa. Ja jos on perhettä, on perheen tuki oltava takana”, hän sanoo.