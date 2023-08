SDP:n Kvarnström: ”Totuus on, että hallitus kaatuu ja seisoo RKP:n kanssa”

Puheessaan Kvarnström totesi FSD:n olevan arvoliberaali poliittinen järjestö sekä puhein että teoin.

– Emme vain sano ei rasismille ja vaadi vakavia keskusteluja ja työryhmiä, vaan kieltäydymme myös sellaisen puolueen muodostamasta hallituspohjasta, jonka ministerit ovat tahranneet maakuvan täysin ennen kuin hallitus on ehtinyt tehdä edes yhtäkään lakiesitystä. Vastustamme hallituspohjaa, joka muuttaa säädyllisen käyttäytymisen rajoja ja normalisoi vihapuheen, Kvarnström sanoi.

Hän muistutti, että hallitusneuvotteluissa oli vaihtoehtoja. Kvarnström kertasi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin sanoneen, että hallituspohja ei riipu pienistä puolueista, vaan suurista.

– Pieni puolue ei kuitenkaan voi tällä tavoin paeta vastuuta ollessaan vaa’ankieliasemassa. Totuus on, että hallitus kaatuu ja seisoo RKP:n kanssa – tai vain jatkaa eteenpäin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Paljon on kuitenkin tapahtunut, paljon vahinkoa on jo sattunut, Kvarnström sanoi.