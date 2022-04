SDP:n Kymäläinen kysyy hallitukselta viisumikäytäntöjen tiukentamisesta – ”Suomen kansalaiselta tällaisia maksuja voidaan periä ulosoton kautta, mutta ulkomaalaiselta se on haastavampaa”

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen viisumin myöntämisperusteiden uudistamiseksi ja maksamattomien velvoitteiden takaisinperinnän tehostamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Erityisesti meillä Itä- ja Kaakkois-Suomessa on muodostunut ongelmaksi se, että osa ulkomaalaisista kiinteistönomistajista on jättänyt hoitamatta tienhoitomaksuja, vesimaksuja, jätemaksuja sekä sähkölaskuja. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että muut joutuvat hoitamaan velvoitteet heidän puolestaan. Ongelmallisinta on, että meillä ei ole käytännössä mitään keinoja, joilla voisimme periä maksuja niiltä kiinteistönomistajilta, jotka eivät hoida velvoitteitaan. Suomen kansalaiselta tällaisia maksuja voidaan periä ulosoton kautta, mutta ulkomaalaiselta se on haastavampaa”, Kymäläinen sanoo tiedotteessa.

Kymäläisen mukaan ulkomaalaisten kiinteistökaupat Suomessa ovat viime aikoina jälleen vilkastuneet. Suurin yksittäinen ostajaryhmä ovat venäläiset, ja kaupat kohdistuvat erityisesti Kaakkois-Suomen kuntiin.

Kymäläinen kysyykin hallitukselta, mihin toimenpiteisin hallitus ryhtyy viisumilupakäytännön muuttamiseksi siten, että jos henkilöllä on ulosotossa olevia maksamattomia laskuja kunnalle tai esimerkiksi tiekunnalle, viisumi myönnetään vasta, kun velvoitteet on suoritettu ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä ulkomaalaisten maksamattomien velvoitteiden takaisinperinnän tehostamiseksi.