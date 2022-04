SDP:n Kymäläinen tyytyväinen jakeluvelvoitteen laskuun – ”pumppuhintojen aleneminen näkyy kaikille tankkaajille”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että korkeisiin polttoainehintoihin vastaamiseksi on viimein päätetty tarttua keinoon, joka toivon mukaan auttaa kaikkia autoilijoita. Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä päätti tänään kokouksessaan jakeluvelvoitteen tilapäisestä alentamisesta 7,5 prosentilla vuosina 2022-2023. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lakimuutos asiasta pyritään tekemään mahdollisimman pian.

– Jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen on keinona oikeudenmukainen, sillä sen aiheuttama pumppuhintojen aleneminen näkyy kaikille tankkaajille. Tällä päätöksellä pystytäänkin auttamaan niin kuljetusalaa kuin tavallista kansalaistakin. Ukrainan sodan myötä näkemämme hintojen nousu on ollut raju, ja on selvää, että meidän pitää tehdä päätöksiä, joilla voidaan auttaa ihmisiä tämän akuutin kriisin yli. Tämä väliaikainen ratkaisu ei myöskään poista meidän pidemmän aikavälin ilmastotavoitteitamme, Kymäläinen toteaa.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi tänään useista toimenpiteistä vihreän siirtymän ja investointien vauhdittamiseen sekä Suomen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseen. Toimenpidevalikoimaan sisältyi monia positiivisia uutisia myös liikennesektorin investoinneille ja fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen.

– Erityisesti huoltovarmuuden näkökulmasta meidän tulee panostaa kohtuuhintaisen energian tuotantoon ja Venäjän fossiilisesta energiasta irtautumiseen. Siksi näen hyvänä, että tässä akuutissa tilanteessa panostetaan myös esimerkiksi kotimaisen puun saatavuuteen muun muassa yksityisteiden ja siltojen kuntokartoitusten ja kunnossapidon muodossa.

– Tärkeää onkin, että yksityisteiden korjaamiseen panostetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha. Erityisesti kuluva talvi on ollut tiestölle kuluttava, ja yksityistiet ovat tärkeä osa puunkuljetusten logistiikkaketjua metsistä tehtaille, Kymäläinen huomauttaa.